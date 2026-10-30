La Federación Alemana de Hockey critica la decisión del TAS favorable a Rusia

"Nuestra posición no ha cambiado. Rechazamos el regreso de selecciones rusas a torneos internacionales de Hockey", dijo el presidente de la DEB, Frank H. Lutz, en un comunicado.

Lutz dijo que la presencia rusa cambiaría por completo la situación del mundial de 2027 en lo político y en lo económico y también en cuanto a cuestiones de seguridad.

"Una admisión de Rusia tendría para nosotros como país anfitrión consecuencias relevantes en cuestiones de seguridad y también en lo político y en lo económico. Analizaremos la sentencia junto con la Federación Internacional de Hockey sobre Hielo (IIHF) e informaremos sobre los pasos a seguir", agregó.

El TAS había dado la razón a Rusia en su litigio con la IIHF al revocar la prohibición de que su selección nacional pudiera participar en los diferentes Mundiales previstos en 2027 en categoría masculina y femenina.

El TAS señala en su dictamen que los motivos de seguridad alegados por la IIHF para excluir a las selecciones rusas "carecen de pruebas suficientes", por lo que procede estimar el recurso de su federación (RIHF), informa la entidad con sede en Lausana (Suiza) en un comunicado.