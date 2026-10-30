Las panteras listas para duros partidos en la FIBA AmeriCup 3x3 de El Salvador

El team femenino de Paraguay consiguió tres triunfos espectaculares en el basket callejero, en la fase de clasificación del FIBA AmeriCup 3x3 “El Salvador 2026, y este sábado jugará la llave principal en el Grupo D, junto a Puerto Rico y Argentina.

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El evento se disputa en las dos ramas, pero Paraguay participa solo con el team femenino, compuesto por Paola Ferrari, Marta Peralta, Ximena Ibarra y Paloma Niz.

En el camino a la clasificación, las chicas le ganaron primeramente a Guatemala por el marcador de 21-8.

Fácilmente también se impuso a su par de Jamaica, por eo score de 21-3.

Contra Honduras tampoco sudaron mucho las panteras, capitaneadas por Ferrari, y consiguieron la victoria por 21-8.

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* Juegos sabatinos. El primer compromiso difícil que tendrán las guaraníes será contra Puerto Rico, en el juego anunciado para la tarde del sábado, a las 19:15 de nuestro país.

Posteriormente, el rival será Argentina, juego marcado para las 20:55, mientras que el último cotejo, entre puertorriqueñas y argentina será a partir de las 22:45.

Estos son los grupos que jugarán la primera etapa:

Pool A: Canadá (preclasificado 1), El Salvador (20) y Venezuela (8);

Pool B: EE.UU (2), Islas Caimán (7) y Colombia (15);

Pool C: Chile (preclasificado 3), México (6) y Cuba (13);

Pool D: Puerto Rico (4), Argentina (5) y Paraguay (12).

Clasificarán a los cuartos de final los dos primeros de cada grupo, que se disputarán el domingo (13:30), así como los partidos por las semifinales y el título.