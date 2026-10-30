LIV se resiste a la desaparición a pesar de la fuga de jugadores

El español Sergio García ha sido el último en confirmar su desvinculación de la liga que nació en 2022 y que ahora pretende resucitar de la mano de otros inversores una vez que se resuelva el proceso de bancarrota del circuito original.

Sergio García se une a otra docena de figuras que han emprendido el éxodo de LIV para retornar a los circuitos tradicionales una vez agotados los petrodólares con los que Arabia Saudí construyó la liga como competencia al PGA Tour estadounidense y el DP World Tour europeo.

Los españoles Jon Rahm y David Puig, los ingleses Tyrrell Hatton e Ian Poulter, el australiano Lucas Herbert, los estadounidenses Bubba Watson y Charles Howell III, los sudafricanos Graeme McDowell y Tom McKibbin, el polaco Adrian Meronk o el belga Thomas Pieters son algunas de los que ya han confirmado que abren una nueva etapa en sus carreras.

Estas fugas han sembrado la impresión de que LIV está herido de gravedad, aunque sus directivos siguen empeñados en aferrarse a la supervivencia a la espera de lo que decidan aquellos jugadores que aún no han confirmado sus planes de futuro.

Algunos han sugerido que están más cerca de la salida, como el chileno Joaquín Niemann o el mexicano Abraham Ancer, y otros mantienen la incógnita, como el colombiano Sebastián Muñoz, el belga Thomas Detry o el estadounidense Caleb Surratt.

Sin Rahm, LIV 2.0 depende en buena medida de sus otras dos grandes figuras, el estadounidense Bryson DeChambeau y el australiano Cameron Smith, que guardan silencio por ahora, aunque diversos medios han publicado que serían propensos a apostar por el nuevo proyecto.

LIV solicitó la bancarrota el pasado mes de septiembre ante un tribunal de Nueva York pocas semanas después de que finalizara la temporada y de que Arabia Saudí cortara la financiación.

En ese proceso de liquidación, la compañía financiera BC Partners Credit dio a conocer el 6 de octubre que aportaría una inversión de 300 millones de dólares (unos 265 millones de euros) para poner en marcha LIV 2.0.

"Gracias a la financiación comprometida por BC Partners Credit, LIV Golf ha seguido alcanzando cada uno de los hitos clave establecidos para esta etapa del proceso. Estos logros proporcionan una base sólida para completar la transacción y llevar a la Liga a su próxima era", señaló LIV en un comunicado el pasado martes.

En ese mensaje, informó de la incorporación de Mark King, exconsejero de una de las principales empresas estadounidenses de equipamiento especializado en golf, con el fin de presidir el Consejo Asesor de LIV Golf, "impulsar la transformación" de la liga y completar su proceso de recapitalización.

"El nombramiento de Mark representa otro importante paso adelante en nuestro impulso hacia la próxima era de LIV Golf (…) Confiamos en el progreso alcanzado para completar la transacción y establecer una base sólida para el éxito a largo plazo de LIV Golf", declaró el director de BC Partners Credit, Ted Goldthorpe, socio.

El optimismo que transmite el nuevo inversor contrasta con la marcha de un buen número de jugadores emblemáticos, si bien los directivos mantienen conversaciones con otros que deberían decidirse la próxima semana.

De que aten la permanencia de figuras como DeChambeau o Cameron Smith depende en buena medida que el nuevo proyecto salga a flote.

A la espera de ver en qué concluye la negociación, varios jugadores de LIV se han inscrito a la escuela de clasificación del DP World Tour de este fin de semana con el ánimo de conseguir la tarjeta del circuito europeo la próxima temporada, lo que alimentaría sus intenciones de buscar nuevos horizontes.

Entre ellos están los españoles Josele Ballester y Luis Masaveu, el estadounidense Michael La Sasso o el inglés Sam Horsfield.

La pretensión de LIV 2.0 es contar con un plantel de 75 jugadores y un calendario de diez torneos en ciudades de distintos continentes, como Adelaida (Australia) y Sudáfrica, de los que cinco serían individuales y cinco por equipos.