Luqueño se mete entre los cuatro mejores de la World Winners Cup

El conjunto auriazul alcanzó así las semifinales y extendió a cinco su racha de victorias en el certamen.
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Anteriormente había superado al italiano Mare Di Roma (10-4), al checo Bohemians (13-4), al kuwaití Qadsia (7-2) y al local Alanya Belediye, al que goleó por un contundente 11-0.
El desafío será ahora ante el Falfala Kafr Qassem de Israel, este sábado 31 de octubre, desde las 10:45, hora paraguaya.
Luqueño está entre los cuatro mejores, pero tendrá una exigencia mayor en su camino hacia el título mundial.
Síntesis
World Winners Cup 2026 – Cuartos de final
Yurkas-Vitoblsport (Bie) 4 (3)-Sportivo Luqueño 4 (5)
Estadio: Alanya International Beach Sports Center. Primer árbitro: Lukasz Ostrowski (Polonia). Segundo árbitro: Gustavo Barros (Portugal). Tercer árbitro: Mikheili Kupatadze (Georgia). Cronometrista: Stefania Bonnici (Malta).
Yurkas Vitoblspor: Mikhail Avgustov; Iván Kanstantsinau, Aleh Hapon, Mikita Chaikouski y Amadius Vinogradov. Alternaron: Artem Voloshin, Dmitrii Vasilev, Ihar Bryshtsel, Yahor Hardzetski, Yauheni Novikau y Yury Piatrouski. DT: Nicolás Alvarado.
Sportivo Luqueño: Eliott Mounoud; Rodrigo Soares, Milciades Medina, Thiago Barrios y Thanger Alves. Alternantes: Matías Luraschi, Valentín Benítez, Mathías Martínez, Jhovanny Benítez, Néstor Medina, Sixto Cantero y Yoao Rolón. DT: Fabricio Santos.
Goles: 11’ Dmitrii Vasilev, 15’ y 28’ Ihar Bryshtsel y 26’ Yahor Hardzetski (Y); 2’ y 18’ Rodrigo Soares, 7’ y 36’ Thanger Alves. Amonestados: 7’ Mikita Chaikouski, 20’ Ihar Bryshtsel y 36’ Yauheni Novikau; 21’ Rodrigo Soares y 21’ Sixto Cantero. Penales: Marcaron para Yurkas Vitoblspor: Ihar Bryshtsel, Mikita Chaikouski y Yahor Hardzetski. Marcaron para Sportivo Luqueño: Mathías Martínez, Thanger Alves, Sixto Cantero, Rodrigo Soares y Milciades Medina.