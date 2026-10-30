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Polideportivo
30 de octubre de 2026 - 17:12

Luqueño se mete entre los cuatro mejores de la World Winners Cup

Sportivo Luqueño está en semifinales de la competencia internacional.
Sportivo Luqueño está en semifinales de la competencia internacional.

Sportivo Luqueño dio otro paso en la World Winners Cup de fútbol playa, que se disputa en Alanya, Turquía, aunque debió recurrir a la definición desde el punto penal para superar al Yurkas-Vitoblsport de Bielorrusia por 5-3, luego de igualar 4-4 en el tiempo reglamentario.

Por ABC Color
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El conjunto auriazul alcanzó así las semifinales y extendió a cinco su racha de victorias en el certamen.

Lea más: Fútbol playa: Luqueño apabulla al crédito local en Turquía

Anteriormente había superado al italiano Mare Di Roma (10-4), al checo Bohemians (13-4), al kuwaití Qadsia (7-2) y al local Alanya Belediye, al que goleó por un contundente 11-0.

El desafío será ahora ante el Falfala Kafr Qassem de Israel, este sábado 31 de octubre, desde las 10:45, hora paraguaya.

Luqueño está entre los cuatro mejores, pero tendrá una exigencia mayor en su camino hacia el título mundial.

Síntesis

World Winners Cup 2026 – Cuartos de final

Yurkas-Vitoblsport (Bie) 4 (3)-Sportivo Luqueño 4 (5)

Estadio: Alanya International Beach Sports Center. Primer árbitro: Lukasz Ostrowski (Polonia). Segundo árbitro: Gustavo Barros (Portugal). Tercer árbitro: Mikheili Kupatadze (Georgia). Cronometrista: Stefania Bonnici (Malta).

Yurkas Vitoblspor: Mikhail Avgustov; Iván Kanstantsinau, Aleh Hapon, Mikita Chaikouski y Amadius Vinogradov. Alternaron: Artem Voloshin, Dmitrii Vasilev, Ihar Bryshtsel, Yahor Hardzetski, Yauheni Novikau y Yury Piatrouski. DT: Nicolás Alvarado.

Sportivo Luqueño: Eliott Mounoud; Rodrigo Soares, Milciades Medina, Thiago Barrios y Thanger Alves. Alternantes: Matías Luraschi, Valentín Benítez, Mathías Martínez, Jhovanny Benítez, Néstor Medina, Sixto Cantero y Yoao Rolón. DT: Fabricio Santos.

Goles: 11’ Dmitrii Vasilev, 15’ y 28’ Ihar Bryshtsel y 26’ Yahor Hardzetski (Y); 2’ y 18’ Rodrigo Soares, 7’ y 36’ Thanger Alves. Amonestados: 7’ Mikita Chaikouski, 20’ Ihar Bryshtsel y 36’ Yauheni Novikau; 21’ Rodrigo Soares y 21’ Sixto Cantero. Penales: Marcaron para Yurkas Vitoblspor: Ihar Bryshtsel, Mikita Chaikouski y Yahor Hardzetski. Marcaron para Sportivo Luqueño: Mathías Martínez, Thanger Alves, Sixto Cantero, Rodrigo Soares y Milciades Medina.

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