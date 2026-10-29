Fútbol playa: Luqueño apabulla al crédito local en Turquía

Un triunfo aplastante fue el que logró este jueves el Sportivo Luqueño, que se impuso contra Alanya Belediye 11-0, con tantos de Sixto Cantero (4), Breno Xavier (4), Néstor Medina, Matías Martínez y Milciades Medina.

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Además de los anotadores de la jornada, el plantel dirigido por Fabricio Santos está conformado por: Eliot Mounoud, Yoao Rolón, Thiago Barrios, Matías Luraschi, Jhovanny Benítez, Valentín Benítez, Rodrigo Soares y Thanger Alves.

Esta fue la cuarta victoria auriazul en la Copa del Mundo de Campeones de fútbol sobre arena, después de las logradas en la fase regular contra el italiano Mare Di Roma (10-4), el checo Bohemians (13-4) y el kuwaití Qadsia (7-2).

Este viernes, por los cuartos de final de la WWC, el monarca paraguayo jugará contra el BSC Yurkas de Bielorrusia, a las 08:00 horas, de nuestro país.

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El evento se desarrolla en el distrito de Cumhuriyet (Alanya), en plena costa mediterránea.