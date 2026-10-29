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Polideportivo
29 de octubre de 2026 - 15:45

Fútbol playa: Luqueño apabulla al crédito local en Turquía

Sportivo Luqueño le pasó por encima al local Alanya Belediye, al que derrotó por 11 goles en la instancia de octavos de final de la WWC de fútbol playa, que se desarrolla en Turquía.
Sportivo Luqueño le pasó por encima al local Alanya Belediye, al que derrotó por 11 goles en la instancia de octavos de final de la WWC de fútbol playa, que se desarrolla en Turquía.Gentileza

Sportivo Luqueño avanzó este jueves a los cuartos de final de la World Winners Cup de fútbol playa que de disputa en Turquía, con su contundente victoria por 11-0 sobre el local Alanya Belediye.

Por ABC Color
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Un triunfo aplastante fue el que logró este jueves el Sportivo Luqueño, que se impuso contra Alanya Belediye 11-0, con tantos de Sixto Cantero (4), Breno Xavier (4), Néstor Medina, Matías Martínez y Milciades Medina.

Lea más: Fútbol playa: Luqueño supera la fase de grupos con puntaje ideal

Además de los anotadores de la jornada, el plantel dirigido por Fabricio Santos está conformado por: Eliot Mounoud, Yoao Rolón, Thiago Barrios, Matías Luraschi, Jhovanny Benítez, Valentín Benítez, Rodrigo Soares y Thanger Alves.

Componentes del plantel del Sportivo Luqueño.
Componentes del plantel del Sportivo Luqueño.

Esta fue la cuarta victoria auriazul en la Copa del Mundo de Campeones de fútbol sobre arena, después de las logradas en la fase regular contra el italiano Mare Di Roma (10-4), el checo Bohemians (13-4) y el kuwaití Qadsia (7-2).

Este viernes, por los cuartos de final de la WWC, el monarca paraguayo jugará contra el BSC Yurkas de Bielorrusia, a las 08:00 horas, de nuestro país.

El evento se desarrolla en el distrito de Cumhuriyet (Alanya), en plena costa mediterránea.

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