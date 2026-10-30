Medallas olímpicas ‘made in Spain’

Nacida en Aranda de Duero (Burgos) y residente en Valencia, Barbadillo, de 27 años, recibió una llamada sorpresa en diciembre del pasado año para comunicarle que era la ganadora del concurso del diseño del anverso las medallas de Dakar 2026.

“Fue muy emocionante. No me la creía cuando me lo dijeron, pero a la semana siguiente tampoco. Es una cosa que nunca me hubiera esperado. A los deportes yo no hubiera llegado nunca, ni me hubiera asomado. Así que es como si fuera un sueño”, relata a EFE Barbadillo, de 27 años.

Graduada en Diseño y con un máster en Diseño del Usuario, Barbadillo supo de casualidad del concurso sobre las medallas mientras llevaba a cabo un proyecto para la universidad.

Fue cuando descubrió que el Comité Olímpico Internacional (COI), con motivo de la primera edición de los Juegos de la Juventud, en Singapur en 2010, instauró un certamen para participar en el diseño de las preseas.

“Como me gusta mucho el tema del diseño y me parecía una idea increíble poder diseñar una medalla, pues dije: 'para adelante'”, recuerda Barbadillo, quien hasta ahora solo se había presentado a los concursos de los carteles de las fiestas de su pueblo.

Además de su afición a los deportes, aunque no ha destacado en ninguno concreto a nivel de competición, sus padres siempre le han inculcado que “hay que participar en todo”. “Y si no ganas, es una experiencia que te llevas”, sostiene.

La joven burgalesa se enteró de la iniciativa del COI a falta de pocos días para el cierre del plazo y cuando había ya decenas de trabajos presentados.

“Tuve unos tres días para hacerlo. Entre que lo piensas, lo haces y lo pasas al ordenador, porque al principio hice bocetos. Fui un paso para adelante, otro para atrás, porque intentas hacer varias cosas”, narra la diseñadora burgalesa, quien al principio pensó en hacer la medalla hexagonal.

Diseñadores de 103 países compitieron y un jurado escogió el trabajo de la burgalesa, que tituló ‘El rugido de la juventud’, donde funde la cultura local con los valores olímpicos.

El trazado tiene como figura principal el león, el animal nacional de Senegal como símbolo de fuerza y valentía, con dos caras simétricas coronadas por una rama de olivo para resaltar la equidad y el respeto en el deporte.

Tenía claro que debía insertar al león, pero quería también “transmitir que eran los primeros Juegos en África”. “Es algo que tenía que verse reflejado en la medalla. Es lo que intenté desde el primer momento”, añade.

Ganar el concurso no tiene remuneración, pero incluye la invitación del COI para disfrutar varios días de los Juegos en Dakar, donde Pilar nunca ha estado, y el honor de ver su obra colgada de los deportistas que suban al podio en el evento que congregará a unos 2.700 atletas.

“Es cuando tiene significado mi medalla. Hasta ese momento, no es más que mi dibujo, pero es entonces cuando realmente tiene un significado. Es lo que representa para ese deportista todo lo que ha hecho.

Barbadillo es una enamorada de la delineación, no solo en su afán de dedicarse profesionalmente a ella, sino también como afición: “Mi propio ser necesita crear, es lo que me pide el cuerdo. Me encanta diseñar”.

Admite que haber ganado el concurso ha supuesto, además de un orgullo y una satisfacción para su familia, un punto de inflexión en su proyección de futuro: “Me ha demostrado que mis diseños valen fuera de los proyectos académicos”.

El diseño de la otra cara de las medallas de Dakar 2026 también se sometió a certamen, aunque solo con participantes del país anfitrión.

El protagonista del reverso es otro símbolo senegalés, el baobab, que representa la fuerza, la longevidad y la sabiduría, y cuyas ramas refleja la generación de jóvenes que crece con raíces sólidas.