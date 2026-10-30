Nueva York: un maratón para correr con la cabeza y con los africanos siempre favoritos

Desde Staten Island, donde se espera que tomen la salida cerca de 60.000 corredores, hasta el Central Park, el trazado de 42,2 kilómetros verá a los mejores atletas de fondo del mundo, entre los que se destacan los africanos.

Las kenianas Hellen Obiri y Sheila Chepkirui, en la rama femenina, y sus compatriotas Albert Korir y Benson Kipruto en la masculina, entre muchos otros, se robarán las miradas de los cientos de miles de lugareños y turistas que se agolparán durante toda la ruta, en una competencia que solamente se ha dejado de hacer en 2012 (por el paso del huracán Sandy) y en 2020 por la pandemia del coronavirus.

En cincuenta años es poco lo que ha cambiado el trayecto en sí, pero en 2026 los participantes sí notarán una pequeña alteración: en el Bronx, entre los kilómetros 32 y 34, el número de curvas a tomar se redujo de siete a cinco para no obstaculizar tanto el paso a los residentes locales hacia sus hogares y negocios.

1. Desde 1970 hasta 1976, el maratón se corría únicamente en la zona del Central Park. El primer ganador fue el estadounidense Gary Muhrcke, con un tiempo de 2 horas, 31 minutos y 38 segundos.

La primera mujer en ganar el maratón fue la también local Beth Bonner, quien en 1971 paró los relojes en 2 horas, 55 minutos y 22 segundos.

2. Benson Kipruto tiene ante sí dos retos: el primero, defender el título conquistado en 2025, cuando completó el trazado en 2 horas, 8 minutos y 9 segundos; y el segundo, repetir un triunfo de manera consecutiva, hito que no se ha logrado desde 1998, cuando su compatriota John Kagwe revalidó su victoria de 1997.

Uno de los grandes rivales de Kipruto podría ser el etíope Deresa Geleta, quien en 2023 ganó el Maratón de Pekín con un tiempo de 2 horas, 07 minutos y 41 segundos.

En la actualidad, Geleta, según World Athletics, tiene una marca personal de 2 horas 02 minutos y 38 segundos.

También podrían despuntar Albert Korir, quien ya sabe lo que es ganar en Nueva York al imponerse en 2021 en 2 horas, 08 minutos y 22 segundos, y otro keniano, Alexander Mutiso, subcampeón en 2025.

3. En la rama femenina, las miradas están centradas en la keniana Hellen Obiri (récord en 2025 con 2 horas 19 minutos y 51 segundos), quien también aspira a un doblete consecutivo, que se sumaría a su primer lugar de 2023.

La nacida en la población de Kisii el 13 de diciembre de 1989 tendrá como máximas archirrivales en las calles neoyorquinas a sus coterráneas Sheila Chepkirui, ganadora en 2024, y Viola Cheptoo Lagat, segunda de este maratón en 2021.

4. Los puentes, tanto el Verrazano-Narrows en el comienzo como el Queensboro en el kilómetro 25, suelen ser tramos complicados. La salida empinada que se presenta en el Verrazano-Narrows suele pasarle factura a los apurados, mientras en el de Queensboro, un trecho más bien silencioso, el gran grupo de atletas ya se ha reducido al puñado de favoritos y se aprestan a atacar la porción final de la Primera Avenida en Manhattan.

5. Más de 50.000 atletas que representarán a más de un centenar de países tomarán la partida en Staten Island y los acompañarán cerca de dos millones de personas por las calles de La Gran Manzana hasta la meta en el Central Park.

6. Muchas veces se ve cómo se quema el pan en la puerta del horno. Es por eso que los últimos kilómetros, especialmente en el tramo que va de la Quinta Avenida al Central Park, suelen dictar sentencia, con desniveles que le pueden pasar cuenta de cobro a los que estén con las fuerzas a punto del límite.

El ahorro de fuerzas, energía y un desempeño muy táctico pueden ser las claves para romper el listón en la Capital del Mundo.