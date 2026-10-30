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Polideportivo
30 de octubre de 2026 - 08:55

Saúl Craviotto, el español más laureado en JJ. OO., regresa para intentar ir a Los Ángeles

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Madrid, 30 oct (EFE).- El piragüista Saúl Craviotto, el deportista español más laureado de la historia en Juegos Olímpicos, con seis medallas, ha regresado a sus 41 años a la concentración del K4 con el ambicioso objetivo de luchar por competir en Los Ángeles 2028, según confirmaron a EFE fuentes federativas este viernes.

Por EFE
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"Empieza poco a poco y humildemente, con ganas de entrar", explican desde la Federación Española de Piragüismo sobre la posibilidad de que el bicampeón olímpico (2008 y 2016) nacido en Lérida (noreste de España) se clasifique para los que serían sus sextos Juegos.

Craviotto afronta un desafío mayúsculo. Pese a que dio un paso al lado después de alcanzar el bronce en K4 500 en París 2024, regresa sin presión porque "no tiene nada que demostrar a nadie", pero ilusionado de volver a ganarse un puesto en una cita olímpica, a la que llegaría con 43 años en caso de clasificarse.

Hace 18 años, conquistó en Pekín su primera medalla de oro olímpica en K2 500. Cuatro años más tarde, en Londres, se colgó la plata individual y, en Río 2016, repitió de nuevo la hazaña del oro en K2 200, además de conseguir un meritorio bronce individual. En Tokio fue plata en el K4 500, misma clase en la que firmó el bronce en París hace dos años.

Un espectacular palmarés que le convierte en el español más laureado en unos Juegos Olímpicos que luchará por llegar a la próxima cita olímpica.

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