Suecia insta a la UE a endurecer normas de visado para representantes deportivos rusos

"Mientras los ucranianos se preparan para otro invierno de guerra y ataques rusos, los atletas rusos y bielorrusos se preparan para competiciones internacionales en Europa. Es una ofensa. La guerra no termina solo porque haya campeonatos", dijo el ministro de Migración, Johan Forssell.

El ministro de Asuntos Sociales, Jakob Forssmed, por su parte, dijo que la guerra de agresión contra Ucrania continua y que permitir la participación de deportistas rusos en competiciones internacionales conlleva el riesgo de normalizar la situación.

En la carta, Suecia subraya que no puede haber una normalización de la participación de Rusia y Bielorrusia en los deportes internacionales mientras continúe la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania y Bielorrusia siga participando en esa guerra.

Asímismo, Suecia insta a la Comisión a que presente urgentemente una legislación común de la UE que permita a los Estados miembros denegar visados ​​en función de la nacionalidad del solicitante.

Hasta que dicha legislación esté en vigor, Suecia también solicita directrices comunes de la UE para una aplicación y tramitación más restrictiva de las solicitudes de visado conforme a la normativa vigente.

Suecia es el país anfitrión de los Mundiales de Esquí que se celebrarán en Falun en febrero próximo.

La Federación Internacional de Esquí (FIS) ha decidido permitir la participación de atletas rusos y bielorrusos bajo ciertas condiciones.

La carta se conoce justo en el día en que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD) le dio la razón a Rusia, que reclamaba el derecho a participar en las competiciones internacionales de hockey sobre hielo.