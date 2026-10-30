Todo Truco Paraguay inicia ciclo de citas imperdibles, desde este viernes

La excelente propuesta de Todo Truco Paraguay (TTP) es la cita con la “Libertadores y Sudamericana 2026″, certamen de tinte internacional que llevará el nombre en homenaje a don Eulogio “Ñato” Estigarribia, quien fue miembro del San Pablo Truco Club (SPTC).

La inauguración del torneo será este viernes, desde las 20:00, en la Seccional del Barrio San Pablo.

Lea más: El mayor torneo nacional

La denominación del torneo precisamente se fundamente en el sistema de los certámenes futboleros del Cono Sur, y será la etapa eliminatoria, que se extenderá hasta el viernes 4 de diciembre del año en curso.

La siguiente etapa, las justas finales, se desarrollará el domingo 6 de diciembre, con un total de 64 equipos, que tendrán que clasificar en esta etapa de competencias. Esta noche se presentan 16 equipos en el barrio San Pablo para la apertura oficial del evento, de los cuales clasificarán directamente cuatro tríos y el resto tendrá la oportunidad de buscar algún repechaje con equipos que tampoco clasificaron en todo el territorio nacional.

La modalidad de esta competencia es que de cada 4 equipos, clasifica directamente uno, y el resto, es decir, los tres no clasificados, podrán disputar repechajes que se desarrollarán en distintas ciudades de toda la región Oriental y de las ciudades Formosa y Clorinda, República Argentina.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Esta competencia organizada por Todo Truco Paraguay (TTP) es la duodécima desarrollada, y es importante considerar que cada temporada se suman más equipos, de todo el país y de ciudades fronterizas con Argentina.

En la cita final, en la clausura de la competencia, que será en el mes de diciembre en San Lorenzo, estarán los 64 equipos finalistas que clasificaron durante este periodo. Los premios consisten en copas, medallas, canastas y productos navideños, ideales para pasar una excelente fiesta de fin de año con la familia, que es el objetivo principal de Todo Truco Paraguay.

Las inscripciones siguen abiertas.

Más informes: 0982 535-775.