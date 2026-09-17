Este domingo, el mayor torneo anual de Todo Truco Paraguay

El Grand Slam del truco deportivo es la cita de los amantes de este deporte tan arraigado en el pueblo paraguayo, y del que participarán aproximadamente 60 equipos, conformados por 4 integrantes cada uno, procedentes de distintos puntos del país.

Participan de este torneo los jugadores rankeados, equipos especialmente invitados de las cabeceras departamentales y equipos internacionales procedentes de la República Argentina. Es el torneo en el que los ganadores se llevan las preseas doradas, además de otros trofeos otorgador por TTP, con el apoyo de firmas auspiciantes. El Grand Slam del truco deportivo se organiza desde el año 2015 (a excepción del año de la pandemia) y este año buscará a un nuevo campeón entre los equipos y clubes participantes.

Con el correr de los años, se ha ido acrecentado la cantidad de participantes, considerando que a través de los campeonatos interclubes e interdepartamentales han ido surgiendo nuevos competidores rankeados, quienes tienen el derecho de participar de este evento nacional e internacional. Todo Truco Paraguay (TTP), una entidad sin fines de lucro, con estas actividades llevadas a cabo durante el año en distintos puntos del país, busca preservar, conservar y engrandecer este deporte tan arraigado en nuestro país, considerando que en todos los ambientes, clases sociales, sin mirar diferencia de roles ni status, se disfruta y se comparte en una mesa redonda con amigos, familiares e incluso da la oportunidad de conocer nuevas amistades recorriendo y visitando ciudades del interior del país.

Asimismo, como entidad sin fines de lucro, TTP nunca otorga premios en efectivo, no permite el juego por dinero; con el correr de los años y con el importe de las inscripciones se otorga desayunos y almuerzos, a los competidores, quienes –incluso– acuden en compañía de su familia para disfrutar de una jornada alegre y divertida. Igualmente, TTP y sus asociados, si así lo amerita la situación, ha ayudado en decenas de veces a instituciones educativas, de salud, de seguridad, de religiosidad, con algún aporte desinteresado para cubrir alguna necesidad que haya en el lugar donde se desarrolla la actividad truquera, con la donación de chapas, equipos informáticos, medicamentos, reconocimientos a personalidades de la localidad, etc.

Todo Truco Paraguay tiene más de 20 años incursionando en la organización de este deporte y seguirá con su objetivo de demostrar que el truco deportivo paraguayo goza de buena salud, que se puede compartir y competir con reglas y reglamento claros, y con una buen preparación y control de los responsables de esta entidad. Su objetivo mayor es sacar del juego del truco esa mala reputación, y lo demuestra a través de los cientos de torneos organizados sin que haya un solo incidente. Es decir, con reglas claras, el truco deportivo paraguayo, de la mano de TTP, ayuda muchas personas de la tercera edad a compartir con jóvenes una misma mesa de truco con el respeto que toda persona se merece.

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Clubes más laureados y jugadores mejores rankeados

San Petersburgo Club es el más ganador de la competencia del Grand Slam, seguido por el equipo de San Lorenzo Truco Center y ABC Color, y este domingo 20 de setiembre varios otros clubes de la capital, del interior y de Formosa (República Argentina) buscarán llegar a la gloria con la obtención del campeonato del mayor evento truquístico organizado por Todo Truco Paraguay (TTP).

Entre los jugadores individuales, sin duda alguna Constantino Chaparro, Diego Chaparro, Amado Amarilla, Víctor Garcete y César García están en los primeros lugares.