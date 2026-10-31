Antonelli aspira a devolver a Italia un campeón de F1 73 años después de Ascari

Antonelli podría sellar matemáticamente el título este domingo en el Gran Premio de México, que se disputa en el Autódromo Hermanos Rodríguez de Ciudad de México.

El piloto boloñés, de 20 años, lidera el campeonato con 365 puntos, 123 más que su compañero de equipo, el británico George Russell, y 124 por encima de Lewis Hamilton (Ferrari), cuando restan varias pruebas para concluir la temporada.

Para ello, le bastaría con acabar entre los nueve primeros, independientemente de lo que hagan sus rivales directos, o incluso sin puntuar si ninguno de ellos gana la carrera.

De conseguirlo, el joven piloto se convertiría en el tercer italiano campeón del mundo de Fórmula Uno, después de Giuseppe Farina, en 1950, y Alberto Ascari, vencedor en 1952 y 1953.

Giuseppe Farina fue el primer campeón mundial de Fórmula Uno de la historia, al conquistar el título en 1950 al volante de un Alfa Romeo.

El piloto turinés, conocido como 'Nino', abrió así el palmarés de la categoría reina y se convirtió en el primer italiano en alcanzar la gloria mundial.

Alberto Ascari logró los dos siguientes títulos transalpinos, en 1952 y 1953, ambos con Ferrari, tras dominar aquellas temporadas y convertirse en el primer campeón que revalidó el título de forma consecutiva.

Desde aquel último título de Ascari, ningún piloto italiano volvió a conquistar el campeonato.

Antonelli, que disputa su primera temporada en la categoría reina, tiene ahora la oportunidad de poner fin a una espera de más de siete décadas.

Si no lo consigue en México, dispondrá de una nueva oportunidad la semana siguiente, en el Gran Premio de Brasil, en el circuito de Interlagos.