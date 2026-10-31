ABC
31 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
No Tiene Nombre
ABC TV de 08:00:00 a 09:59:00
Ver ABC TV
No Tiene Nombre
ABC Cardinal AM de 08:00 a 09:59
Escuchar ABC AM
Conexión Romance
ABC FM 09:00 a 11:59
Escuchar ABC FM
No Tiene Nombre
ABC TV de 08:00:00 a 09:59:00
Ver ABC TV
28º
Ahora
ver más
28º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
32º
undefined 2026-11-01
Min
20º
Máx
34º
undefined 2026-11-02
Min
19º
Máx
26º
undefined 2026-11-03
Min
20º
Máx
34º
undefined 2026-11-04
Min
22º
Máx
28º
undefined 2026-11-05
Min
20º
Máx
30º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.790
Venta
6.120
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Polideportivo
31 de octubre de 2026 - 09:50

Antonelli aspira a devolver a Italia un campeón de F1 73 años después de Ascari

Imagen sin descripción

Roma, 31 oct (EFE).- El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) está a las puertas de convertirse en el primer piloto de su país en ganar el Mundial de Fórmula Uno en 73 años, desde que Alberto Ascari conquistara su segundo título consecutivo en 1953.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Antonelli podría sellar matemáticamente el título este domingo en el Gran Premio de México, que se disputa en el Autódromo Hermanos Rodríguez de Ciudad de México.

El piloto boloñés, de 20 años, lidera el campeonato con 365 puntos, 123 más que su compañero de equipo, el británico George Russell, y 124 por encima de Lewis Hamilton (Ferrari), cuando restan varias pruebas para concluir la temporada.

Para ello, le bastaría con acabar entre los nueve primeros, independientemente de lo que hagan sus rivales directos, o incluso sin puntuar si ninguno de ellos gana la carrera.

De conseguirlo, el joven piloto se convertiría en el tercer italiano campeón del mundo de Fórmula Uno, después de Giuseppe Farina, en 1950, y Alberto Ascari, vencedor en 1952 y 1953.

Giuseppe Farina fue el primer campeón mundial de Fórmula Uno de la historia, al conquistar el título en 1950 al volante de un Alfa Romeo.

El piloto turinés, conocido como 'Nino', abrió así el palmarés de la categoría reina y se convirtió en el primer italiano en alcanzar la gloria mundial.

Alberto Ascari logró los dos siguientes títulos transalpinos, en 1952 y 1953, ambos con Ferrari, tras dominar aquellas temporadas y convertirse en el primer campeón que revalidó el título de forma consecutiva.

Desde aquel último título de Ascari, ningún piloto italiano volvió a conquistar el campeonato.

Antonelli, que disputa su primera temporada en la categoría reina, tiene ahora la oportunidad de poner fin a una espera de más de siete décadas.

Si no lo consigue en México, dispondrá de una nueva oportunidad la semana siguiente, en el Gran Premio de Brasil, en el circuito de Interlagos.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Un fallecido y tres heridos tras choque sobre la avenida Mariscal López
Ver más
02
Policiales
Un fallecido y tres heridos tras choque sobre la avenida Mariscal López
Ver más
03
Policiales
Vecinos de Nueva Asunción se movilizan tras la liberacion de presunto autor de feminicidio
Ver más
04
Policiales
Roban 40 millones de guaraníes y se dan a la fuga tras balacera en Villa Hayes
Ver más
05
Nacionales
Gremio de ginecólogos emite comunicado en respaldo al doctor Miguel Ruoti Cosp
Ver más

Te puede interesar