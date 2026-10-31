Dani Vallejo derrota a Dimitrov en la “qualy” de París

Una significativa victoria fue la que conquistó este fin de semana Adolfo Daniel Vallejo, de 22 años y situado en el puesto 56 del escalafón mundial.

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El compatriota venció al experimentado Grigor Dimitrov, de 35 años, 123 del ránking ATP y que en noviembre de 2017 llegó a situarse en el tercer puesto. Fue 7-6 (3), 4-6 y 6-3 para el nacido en Asunción en 2 horas con 23 minutos de partido.

Este fue el segundo enfrentamiento entre Vallejo y Dimitrov. En Madrid Open de este año, el paraguayo se impuso sobre el experimentado búlgaro por doble 6-4, en una superficie sobre arcilla. Este choque, en la capital francesa, fue sobre indoor (cancha dura, bajo techo).

En la segunda fase de la “qualy”, Dani jugará contra Lorenzo Sonego (verdugo del español Jaume Munar), ante el cual sufrió su más reciente caída, en la fase clasificatoria del ATP 500 de Viena (Austria), por 6-2, 3-6 y 6-3, hace exactamente una semana.