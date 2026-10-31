De Miñaur derriba a Zverev y jugará la final de Viena ante Alcaraz

Alex de Miñaur, #10 del ránking mundial, selló su triunfo en tres sets ante Sascha Zverev por 6-4, 1-6 y 7-6 (7/4), y evitó así el esperado reencuentro de los dos principales favoritos del torneo en el partido decisivo.

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El jugador australiano se tomó además la revancha dos semanas después de haber caído contra Zverev, ganador este año de Roland Garros y el US Open, en los cuartos de final del Masters 1000 de Shanghái.

En la primera semifinal, Carlos Alcaraz, tercero del mundo, había derrotado al ruso Daniil Medvedev, quinto de la clasificación ATP, por 6-3 y 7-6 (7/2).

La victoria del español, siete veces ganador de torneos del Grand Slam, prolongó su racha sin perder en torneos de categoría ATP 500 esta temporada a 15 partidos.

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Para el derrotado Medvedev fue, no obstante, una semana fructífera: este ex #1 del mundo se aseguró su plaza en el Masters ATP de final de temporada del próximo mes.

Alcaraz había perdido ante Medvedev en su último enfrentamiento, el pasado marzo en Indian Wells, y el tenista murciano ha tenido un año 2026 muy condicionado por una larga baja por una lesión en la muñeca derecha, que le tuvo sin competir desde mediados de abril hasta agosto.

Poco a poco va recuperando su nivel y a principios de este mes se apuntó el ATP 500 de Tokio, aunque luego cayó en la tercera ronda del Masters 1000 de Shanghái.

Alcaraz anunció a mediados de este mes su presencia en este torneo de Viena, después de que se confirmara el aplazamiento de una lucrativa exhibición en Arabia Saudita, el Six Kings Slam, donde debía estar del 21 al 24 de octubre.