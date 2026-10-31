Dos campeones kenianos encabezan el asalto al maratón de Nueva York

Desde la madrugada del domingo, el metro de Nueva York será escenario del cruce entre quienes regresan de las fiestas de Halloween y miles de corredores de 140 países que se dirigirán a Staten Island para tomar la salida, a partir de las 08:00 hora local (13:00 GMT).

La maratón celebra este 2026 medio siglo de su recorrido por los cinco distritos de la ciudad: partirá de Staten Island, atravesará Brooklyn, Queens, el Bronx y concluirá en Manhattan, en el Central Park.

Será la edición 55 de la 'grande' neoyorquina, una de las ocho en el mundo junto a Boston, Londres, Chicago, Berlín, Tokio, Sidney y la recién añadida Ciudad del Cabo. En 2025 batió por segundo año consecutivo el récord mundial de participación: 59.226 corredores cruzaron la meta, cifra superada este 2026 por Londres.

El keniano Benson Kipruto buscará revalidar el título tras una de las llegadas más ajustadas en la historia de la carrera, cuando se impuso a su compatriota Alexander Mutiso por apenas tres centésimas de segundo, pese a que ambos cruzaron la meta en 2h08:09.

El atleta, de 35 años, llega a Nueva York tras terminar tercero en el maratón de Boston de este año, con un tiempo de 2h02:50. Cuatro veces ganador de una 'major', tiene una mejor marca personal de 2:02:16.

En la categoría femenina, Hellen Obiri intentará conquistar su tercer título en Nueva York, después de imponerse en 2023 y 2025.

Entre sus principales rivales, destaca la también keniana Sheila Chepkirui, ganadora en 2024. En la categoría masculina, el etíope Deresa Geleta (con una mejor marca de 2h02:38), el neerlandés Abdi Nageeye y el estadounidense Conner Mantz aspiran a la corona.

La representación latinoamericana estará encabezada por la uruguaya Julia Paternain, de 27 años, que hizo historia en 2025 al convertirse en la primera atleta de su país en ganar una medalla en unos Mundiales de Atletismo, con el bronce en el maratón de Tokio.

También destaca la participación del español Martín Fiz, campeón mundial de maratón en 1995, que regresará a Nueva York para despedirse de los 42,195 kilómetros, 30 años después de su primera participación en la carrera, en la que terminó séptimo.

El exatleta correrá junto a su mujer, Ana Churruca, y su hijo Alex, que debutará en la distancia. Ambos se han fijado el objetivo de completar el recorrido en menos de tres horas. Para Fiz, será además su maratón número 42.

El recorrido de 42,195 kilómetros comenzará en Staten Island, a los pies del puente Verrazzano-Narrows, que los corredores cruzarán para entrar a Brooklyn.

Posteriormente, la carrera se adentra en Queens, Manhattan y el Bronx, antes de volver a Manhattan, donde atravesarán la Quinta Avenida y concluirán en el Central Park.

La ruta, muy exigente por sus desniveles, conmemora medio siglo desde que salió por primera vez de los límites del parque.

La edición de 2026 incorpora, además, pequeños cambios en el trazado del Bronx para reducir el impacto de la carrera en los barrios por los que transita.

A lo largo del trayecto se espera la presencia de más de dos millones de espectadores, que suelen convertir las calles en una sucesión de puntos de animación, especialmente en Brooklyn y en la Primera Avenida de Manhattan.

La mayor parte del recorrido estará abierta al público de forma gratuita, aunque no se permitirá seguir la carrera desde los puentes.

El pronóstico para el domingo apunta a una jornada mayormente soleada, con temperaturas frescas durante la mañana y una máxima cercana a los 17 grados Celsius, además de poco viento y escasas posibilidades de lluvia.

Más allá de la competición, los organizadores ampliaron a más de 670 el número de organizaciones benéficas asociadas y se propusieron recaudar más de 100 millones de dólares, una cifra récord que refuerza el papel de la carrera como uno de los grandes acontecimientos deportivos y comunitarios de Nueva York.