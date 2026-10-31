El estadounidense Jack Alexy establece un nuevo récord mundial de los 100 libre

Alexy rebajó en la piscina del Lucas Oil Stadium de Indianapolis el registro de Egor Kornev y Kyle Chalmers, que estaban igualados en la lista con 44.84.

"Es una sensación increíble haber conseguido mi primer récord mundial individual. Espero ir aún más rápido en Pekín", afirmó el nadador estadounidense, quien admitió que participar en estas competiciones, con la vista puesta en acceder a los próximos Mundiales en piscina larga en Budapest e incluso en los Juegos de los Ángeles, "bajo presión", "es un buen entrenamiento".

Esta plusmarca se une a las realizadas por Claire Curzan en los 100 espalda con 53.92, Katarine Berkoff en los 50 espalda con 25.21 y Van Mathias en los 100 braza con 55.14, así como por Kate Douglass, que igualó la de 50 libre con 22.75.