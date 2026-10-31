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Polideportivo
31 de octubre de 2026 - 09:25

El programa deportivo de Brisbane 2032 se decidirá el próximo abril en Punta Cana

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Redacción Deportes, 31 oct (EFE).- El programa deportivo de los Juegos Olímpicos de Brisbane 2032 se decidirá en abril del próximo año en Punta Cana (República Dominicana), en el marco de la celebración de la 147.ª Sesión del Comité Olímpico Internacional (COI), según informó el organismo este sábado.

Por EFE
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"Esta decisión marcará el inicio de una nueva etapa para los Juegos de Brisbane 2032, ya que serán los primeros en aplicar la nueva metodología del COI para determinar el programa deportivo", reza el comunicado.

Con este nuevo modelo, los Juegos Olímpicos que se celebrarán en el país australiano desempeñarán "un papel fundamental en la evolución del programa olímpico".

Esta nueva metodología, planteada en los cambios que el COI denomina 'Fit for the Future' (Preparados para el futuro), pretende "ofrecer mayor flexibilidad a los Juegos Olímpicos y garantizar que el programa deportivo siga siendo relevante, sostenible y adaptado a diferentes factores".

Según el máximo organismo del deporte mundial, esta reforma repercutirá en la representación de los deportistas, el atractivo y la popularidad de los deportes a nivel mundial, los costes económicos o la complejidad de la organización y las necesidades operativas.

Asimismo, el COI informó de que la nueva metodología se basará en una serie de "criterios objetivos", en consonancia con las Federaciones Deportivas Internacionales.

"Las disciplinas que ya forman parte del programa olímpico actual, serán recomendadas automáticamente para su inclusión en Brisbane 2032. Estas representarán la mayoría de las disciplinas. Se determinará entre las actuales y las candidatas cuáles continuarán en el proceso de evaluación y pasarán a una fase de comparación conjunta.Y las candidatas que no continuarán en el proceso, se identificarán los deportes que quedarán descartados y no pasarán a las siguientes fases de selección", explicó el COI.

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