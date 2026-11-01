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Polideportivo
01 de noviembre de 2026 - 05:05

Katie Douglass bate su récord mundial de 100 libre

Imagen sin descripción

Redacción deportes, 1 nov (EFE).- Katie Douglass ha batido su propio récord universal de los 100 metros libre en piscina corta durante las pruebas de selección estadounidense para los Mundiales de Pekín de diciembre.

Por EFE
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Douglass (New York Athletic Club), que tenía un registro de 49.93 logrado en Toronto (Canadá) el 25 de octubre de 2025, estableció el nuevo tope en 49.64, con el que superó en la final a Gretchen Walsh (50.61) y Liberty Clark (50.94).

"Después de este verano, realmente me enamoré de los 50 metros libres, y mi estilo libre de velocidad me ha hecho sentir muy bien, así que definitivamente ha sido un foco de atención. Sabía que iba a ser una carrera muy reñida; todas las chicas más jóvenes están mejorando mucho, y creo que eso es fantástico para el futuro del equipo de EE. UU. y para el relevo 4x100 estilo libre", afirmó la estadounidense, que ya logró igualar la plusmarca de los 50 libre con 22.75.

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