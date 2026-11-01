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Polideportivo
01 de noviembre de 2026 - 05:55

Montañistas españoles se convierten en los primeros en coronar el pico Jugal II en Nepal

Imagen sin descripción

Katmandú, 1 nov (EFE).- Tres alpinistas españoles han logrado la primera ascensión al pico Jugal II, de 6.518 metros de altura, situado en el distrito de Sindhupalchowk, cerca de la frontera de Nepal con China, según confirmaron autoridades locales a EFE el domingo.

Por EFE
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El presidente del comité de turismo del municipio rural de Jugal, Milan Tamang, declaró a EFE que los alpinistas Miguel Zabalza Azcona, Rubén Pérez Blázquez y Mikel Sáez de Urabain Gabilondo alcanzaron con éxito la cima el sábado.

"Han regresado al pueblo tras completar con éxito la ascensión", afirmó.

Se espera que este logro sitúe al Jugal II en el mapa internacional del alpinismo y genere nuevas oportunidades para el turismo de montaña en Nepal, señaló Tamang.

El Jugal II se ha considerado durante mucho tiempo una montaña técnicamente exigente, y hasta ahora ningún alpinista había logrado alcanzar su cima.

El Gobierno de Nepal abrió oficialmente el pico a la escalada el 11 de abril de 2023.

Nepal ha expedido permisos de escalada a 1.493 alpinistas para la temporada de otoño, que se extiende de septiembre a noviembre.

Un estudio sobre el alpinismo realizado por el Gobierno y la Asociación de Alpinismo de Nepal revela que el país cuenta con 3.310 cumbres, incluidas aquellas aptas para el senderismo y la escalada que superan los 5.500 metros. De ellas, 1.913 requieren equipamiento de alpinismo.

Hasta la fecha, Nepal ha abierto 476 cumbres a las expediciones de alpinismo comerciales.

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