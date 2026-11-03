El Giro de Italia 2027 volverá a partir desde Italia y tendrá dos contrarrelojes

La conocida como 'Corsa Rosa' comenzará en territorio italiano después de que las dos últimas ediciones iniciaran en Albania y Bulgaria, y prevé una breve incursión en Eslovenia durante la segunda etapa, que unirá Liubliana con Koper.

El recorrido, presentado este martes en el Auditorio Parco della Musica de Roma, incluirá dos pruebas contra el crono, la primera entre Sulmona y Campo di Giove, en la séptima etapa, y la segunda entre Monza y Milán, en la decimoquinta.

En total recorrerá 3.418,9 kilómetros, con 50.250 metros de desnivel, habrá seis etapas para velocistas y siete llegadas en alto.

En la pasada edición, fue el danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) quien se proclamó vencedor y cerró en Roma el círculo de las tres grandes con el honor de llevar la 'maglia' rosa. No se confirmó aún su presencia en la edición de 2027, así como tampoco se reveló todavía si otros ciclistas como Remco Evenepoel, Paul Seixas o Tadej Pogacar participarán.

La carrera comenzará el sábado 8 de mayo con una etapa de 172 km en Trieste, que acogerá tanto la salida como la llegada de la primera jornada.

Al día siguiente, el pelotón cruzará la frontera para disputar la segunda etapa entre Liubliana, capital de Eslovenia, y la costera Koper. La tercera jornada regresará a Italia con un recorrido entre Cervignano del Friuli y Possagno.

Tras las primeras cuatro etapas, la carrera se dirigirá hacia los Apeninos y el centro del país. La quinta jornada terminará en Sassotetto, antes de que los corredores afronten la llegada a Lanciano y la primera contrarreloj individual, 19,6 kilómetros entre Sulmona y Campo di Giove, el 14 de mayo.

La primera semana concluirá con dos etapas que llevarán al pelotón hasta Nápoles y Monte Livata, esta última con llegada en alto, antes de la primera jornada de descanso.

Superada la primera semana, el recorrido continuará hacia el norte, con jornadas entre Palombara Sabina y Norcia; Gualdo Tadino y Scarperia; Montecatini Terme y Zeri, y Borgo Val di Taro y Reggio Emilia.

La montaña volverá a ganar protagonismo en la decimocuarta etapa, entre Cantù y Piani di Bobbio, antes de la segunda contrarreloj individual.

La segunda prueba contra el crono se disputará el domingo 23 de mayo, con salida en el emblemático Autódromo de Monza y llegada en Milán, con un recorrido de 37,3 km.

La última semana arrancará con una etapa entre Sondrio y Aprica, en la que el pelotón afrontará el entorno del Mortirolo, uno de los puertos históricos de la carrera italiana. Será uno de los momentos más duros para los ciclistas del Giro, que incluiría dos exigentes ascensiones, un doble paso de Mortirolo y Gavia.

La decimoséptima etapa, entre Chiari y Vo', dará paso a una jornada de alta montaña entre Rovereto y Madonna di Campiglio, otra llegada en alto.

El recorrido afrontará la jornada más esperada de la recta final en su 20ª etapa entre Pordenone y el Monte Zoncolan, otro de los puertos más duros e icónicos del ciclismo italiano.

El broche final, como en las anteriores cuatro ediciones, será Roma, una llegada que la organización definió como "muy emocionante y muy bonita", con un final en el entorno de los monumentales Foros Imperiales de Roma.

Durante la jornada de este martes, también tuvo lugar la presentación del Giro de Italia Femenino, que tendrá lugar del 29 de mayo al 6 de junio y recorrerá 1.132 kilómetros, con un desnivel de 17.450 metros.

La 'Corsa Rosa' comenzará en Viareggio, en la Toscana, y terminará en su novena etapa con la Monte Bianco Stage, que recorrerá el Valle de Aosta.

Entre ambas, una sucesión de jornadas con dos finales en alto. El primero, en la cuarta etapa, entre Credaro y Passo della Presolana; el segundo, en la sexta, entre Bérgamo y Madesimo-Valle Spluga.

El Giro se decidirá también con la contrarreloj individual en subida de Valdigne y la etapa final, que transcurrirá íntegramente por los valles situados en los Alpes occidentales.

Un recorrido, señalaron desde la organización, "inteligente", ya que dará el "espacio necesario a todas las atletas".