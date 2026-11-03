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Polideportivo
03 de noviembre de 2026 - 19:05

Los Toros del Este se refuerzan con lanzadores importados para el torneo dominicano

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Santo Domingo, 3 nov (EFE).- Los Toros del Este anunciaron este martes la contratación de los lanzadores estadounidenses Nick Hernández, Taylor Lehman y Gabriel Ponce, como parte de los "ajustes" que realiza el equipo para fortalecer su cuerpo de picheo en el Campeonato de Béisbol Profesional dominicano.

Por EFE
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Hernández, derecho de 31 años, cuenta con experiencia en Grandes Ligas con los Padres de San Diego y los Astros de Houston, mientras que Lehman es un relevista zurdo que viene de actuar en México, afirmó el conjunto con sede en La Romana (este).

Ponce, de 27 años, se destacó en 2026 con los Dorados de Chihuahua, en la Liga Mexicana del Pacífico, con quienes registró 85 ponches en 73.1 entradas.

"Gabriel Ponce llega como opción de abridor. Taylor Lehman es un brazo que puede lanzar tarde en el juego y Nick Hernández también nos aporta esa capacidad en las entradas finales. Estamos haciendo los movimientos necesarios para optimizar el rendimiento del cuerpo de picheo", afirmó la novena.

Hernández trabajó este año con Las Vegas, sucursal Triple A de los Atléticos, donde tuvo marca de 4-1 y 54 ponches en 55 entradas, mientras que Ponce participó en 27 encuentros, 12 como abridor, en la Liga Mexicana de Béisbol.

Los Toros también esperan para esta semana las integraciones del jardinero Bryan De la Cruz, Jugador Más Valioso de la temporada pasada, el bateador designado Eloy Jiménez, Jugador Más Valioso de la semifinal pasada, y el lanzador Jhony Brito, con experiencia en las Grandes Ligas con los Yanquis de Nueva York y los Padres.

De la Cruz lideró la liga en carreras remolcadas con 40, mientras Jiménez estableció un récord de 10 dobles en el Todos Contra Todos.

Brito viene de registrar efectividad de 2.97 en 69.2 entradas en las ligas menores durante 2026 y se proyecta para la rotación abridora.

Los Toros del Este ocupan el quinto lugar del campeonato con marca de 5-8.

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