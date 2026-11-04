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Polideportivo
04 de noviembre de 2026 - 10:25

Chacarra defiende su liderato del circuito europeo con Abu Dabi en vilo por la seguridad

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Redacción Deportes, 4 nov (EFE).- Abu Dabi será escenario a partir de este jueves de la primera parte de la final del DP World Tour, con el español Eugenio Chacarra como líder de la clasificación del circuito europeo y con el torneo marcado por la inestabilidad en la región, lo que ha obligado a adoptar un protocolo de actuación en caso de ataque bélico.

Por EFE
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El campo de Yas Links Golf Club de Emiratos Árabes Unidos es el escenario donde Chacarra tratará de consolidar su liderato en pugna con el estadounidense Patrick Reed y el norirlandés Rory McIlroy, segundo y tercero, en la llamada ‘Race to Dubai’.

En caso de victoria, el jugador madrileño, de 26 años y 37 en la clasificación mundial, no tendría aún asegurada el título de mejor jugador de la temporada porque aún debe celebrarse la gran final la próxima semana en Dubái, del 12 al 15, la prueba que más puntos reparte.

Para Chacarra, sería su primer Trofeo Harry Vardon y el tercer español en conseguirlo, tras los seis que conquistó Severiano Ballesteros y el de Jon Rahm de 2019, mientras que McIlroy aspira a sumar su octava corona, la quinta consecutiva, lo que igualaría el récord del escocés Colin Montgomerie.

Con tres títulos esta temporada, el último en la India el pasado 18 de octubre, una cifra que nadie ha conseguido este año en el circuito, Chacarra es el jugador con mejor estado de forma y rebosa confianza.

"Me entusiasma la presión de salir a la cancha y demostrar que puedo competir con ellos como lo he hecho todo el año. No se me pasa por la cabeza no tener una buena semana", aseguró el madrileño ayer, martes.

Chacarra compartirá partido estelar mañana con Reed, ganador de dos torneos a comienzos de temporada, y McIlroy, quien se enfundó su segunda chaqueta verde en Augusta el pasado mes de abril.

McIlroy cree que su experiencia en Abu Dabi en ediciones anteriores y de haber peleado por ser el mejor jugador del circuito en Estados Unidos y Europa le da "una pequeña ventaja" en relación con sus competidores, según comentó a los medios este jueves en rueda de prensa.

El primer ‘play off’ de Abu Dabi reúne a 70 jugadores, los mejores del circuito, aunque han entrado ‘reservas’ ante una decena de ausencias destacadas, en algún caso, por su rechazo a viajar a Oriente Medio por la inseguridad, como el inglés Matt Fitzpatrick, número tres del mundo.

Tampoco forman parte del plantel el neozelandés Ryan Fox, vigente campeón del Abierto Británico, el irlandés Shane Lowry, el inglés Justin Rose o el sueco Ludvig Aberg.

Ante el escenario de inestabilidad en el Golfo Pérsico, que ha llevado a cancelar otros eventos deportivos, en particular, en Arabia Saudí, el DP World Tour ha establecido un protocolo para desalojar el campo si se emitiese una alerta de emergencia.

McIlroy comentó que se siente seguro en Abu Dabi y que su único temor es que pudieran cerrar el espacio aéreo.

"Emiratos Árabes Unidos tiene excelentes sistemas de defensa. No sentiría que estuviera en peligro. Si todos consideran que es seguro estar aquí, ¿quién soy yo para decir lo contrario? No siento que haya ningún riesgo", aseveró el número dos del mundo.

En lo deportivo, el torneo de Abu Dabi supondrá el regreso del español Jon Rahm después de que su última participación fuera el pasado 18 de septiembre en Wentworth (Inglaterra), donde quedó último tras no pasar al corte, en una de sus peores actuaciones de toda su carrera.

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