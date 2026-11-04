El jardinero estadounidense Ward es el nuevo refuerzo de los Tigres del Licey

Ward, de 27 años, batea a la zurda y puede desempeñarse en las tres posiciones de los jardines. Llega al béisbol dominicano después de una "destacada" actuación con Worcester, sucursal Triple A de Boston, informó el Licey en una nota.

"Ward es un jardinero con la capacidad de jugar las tres posiciones de los jardines. Tiene una gran tasa de contacto y es probablemente el jugador más veloz que verá acción en la liga esta campaña, por lo que representa un gran peligro (para los equipos contrarios) en las bases", aseguró el vicepresidente de operaciones de los Tigres, Audo Vicente.

En 109 partidos con Worcester, Ward registró un porcentaje de embasarse de .364, anotó 83 carreras y se robó 61 bases en 70 intentos, para una efectividad de 87.1 % en sus oportunidades de robo.

El jardinero encabezó la Triple A en índice de velocidad, con 9.2, y en carreras aportadas mediante bases robadas, con 6.8, según las métricas de la entidad FanGraphs. También terminó con una tasa de ponches de 18 %, mientras que su porcentaje de swing en blanco fue de 22.1 %.

A la defensiva, Ward acumuló 910 entradas y dos tercios entre las tres posiciones de los jardines. Fue titular en 68 partidos en el jardín central, 22 en el izquierdo y 15 en el derecho, con cinco asistencias y ningún error en 234 oportunidades.

Ward se convierte en el décimo refuerzo contratado por el Licey durante la presente campaña. Se une a Estevan Florial, Bryan Lavastida, José Barrero, Javy Guerra, Daniel Martínez, Vladimir Gutiérrez, Humberto Mejía, Mike Clevinger y Nico Tellache.