Un tornado causa daños en un aeropuerto del sur de Brasil y obliga a suspender los vuelos

El fenómeno, confirmado por la Defensa Civil del estado de Santa Catarina y que no dejó víctimas, dañó parte de la estructura del aeropuerto Serafim Enoss Bertaso, donde rompió cristales, dobló estructuras metálicas e incluso desplazó un avión que se encontraba estacionado en la pista.

La concesionaria del aeropuerto informó que los vuelos permanecerán suspendidos hasta que concluyan las inspecciones de las instalaciones y recomendó a los pasajeros que no se desplacen hasta la terminal y contacten directamente con las compañías aéreas para obtener información sobre cancelaciones y cambios de billetes.

Las autoridades también confirmaron la formación de otro tornado en la ciudad de Xanxerê, también en el oeste de Santa Catarina, estado del sur de Brasil fronterizo con Argentina.

En esta última localidad, los radares meteorológicos identificaron características compatibles con el fenómeno, con vientos de hasta 80 kilómetros por hora.

Los temporales registrados desde el domingo han afectado a 86 municipios de Santa Catarina, donde 4.441 viviendas sufrieron daños y al menos 13 localidades declararon la situación de emergencia.

El balance oficial contabilizaba 34 personas sin hogar y otras 24 que tuvieron que abandonar temporalmente sus residencias.

En Chapecó, unas 60.000 personas se quedaron sin suministro eléctrico, mientras que las autoridades municipales suspendieron las clases y comenzaron a distribuir lonas para cubrir las viviendas dañadas.

La situación también es grave en el vecino estado de Río Grande do Sul, donde las lluvias, el granizo y los fuertes vientos han afectado a 102 municipios desde el domingo, con daños en 6.373 viviendas y cerca de 47.000 personas afectadas.

Los municipios más castigados son Espumoso, donde 600 viviendas sufrieron daños, y Nova Prata, donde los vientos afectaron a 2.700 casas y dejaron 15 heridos.

En total, las autoridades contabilizaron 24 personas heridas en el estado.

La línea de inestabilidad asociada a un frente frío que avanzó desde Río Grande do Sul hacia Santa Catarina se desplazará a partir del jueves hacia Paraná y São Paulo, donde se esperan lluvias intensas, tormentas eléctricas y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora.