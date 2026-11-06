ABC
6 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Crimen y Castigo
ABC TV de 18:00:00 a 18:59:00
Ver ABC TV
Noticiero Cardinal
ABC Cardinal AM de 18:00 a 18:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Crimen y Castigo
ABC TV de 18:00:00 a 18:59:00
Ver ABC TV
33º
Ahora
ver más
33º
Ahora
HOY
Min
20º
Máx
33º
undefined 2026-11-07
Min
17º
Máx
29º
undefined 2026-11-08
Min
14º
Máx
25º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
27º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
30º
undefined 2026-11-11
Min
20º
Máx
32º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.200
Venta
6.720
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Polideportivo
06 de noviembre de 2026 - 18:25

Antonelli cree que Mercedes tiene "una buena oportunidad" de quedar en la 'pole' en Brasil

Imagen sin descripción

São Paulo, 6 nov (EFE).- El italiano Andrea Kimi Antonelli fue el más rápido este viernes en la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de São Paulo y consideró que Mercedes tiene "una buena oportunidad" para clasificarse en posición de 'pole', aunque advirtió de la fortaleza de sus principales rivales.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

“Creo que tenemos una buena oportunidad mañana. Sin embargo, estamos todos muy cerca. McLaren es fuerte y Red Bull también, así que intentaremos hacer todo lo posible para estar preparados”, declaró el piloto italiano, ya coronado campeón del mundo durante el GP de México tras la sesión.

Antonelli, que marcó el mejor tiempo del día con un registro de 1:10.763, se mostró satisfecho con las sensaciones al volante tanto en las vueltas rápidas como en las tandas largas, aunque reconoció que todavía hay aspectos por mejorar.

“No ha estado mal. Me he sentido bien con el coche, tanto a una vuelta como en las tandas largas. Todavía hay algo de trabajo por hacer, pero, en general, las sensaciones son buenas y estoy ilusionado con mañana”, explicó.

El italiano, de 20 años, también expresó su deseo de conseguir otro buen resultado en Interlagos, un circuito "muy divertido" por el que siente un especial cariño, al recordarle a uno de sus ídolos, el brasileño Ayrton Senna.

“Es un lugar que me encanta. Sería increíble terminar el fin de semana con otro gran resultado. Por eso haré todo lo posible para situarme en la mejor posición y conseguirlo”, afirmó.

Por último, se refirió a las dificultades que encontró en la primera curva, donde los baches complican la búsqueda del punto de frenada y el agarre es limitado.

“No es fácil encontrar el punto adecuado porque, a medida que aumenta el agarre, intentas frenar cada vez más tarde, pero hay bastantes baches y también resulta complicado gestionar la presión del freno. Intenté apurar un poco más, pero fue demasiado”, concluyó.

Lo
más leído
del día

01
Economía
Ueno Bank: incautan yate de lujo y avioneta de Miguel Vázquez
Ver más
02
Política
Visible cambio de postura de Peña sobre plazos en juicio político
Ver más
03
Economía
BCP pone a circular el nuevo billete de G. 100.000: qué cambia y qué pasa con el anterior
Ver más
04
Nacionales
¿La maldición del Caprice blanco? Los presidentes de Paraguay que no lo usaron y no terminaron su mandato
Ver más
05
Policiales
Exdirectivos de Ueno Bank ya están en la ex-Tacumbú
Ver más

Te puede interesar