Arranca el mundial de surf en Perú con figuras como el brasileño Ferreira, Moore y Vaast

Los participantes formaron un mar de banderas de sus respectivos países que ondearon al unísono durante la ceremonia de inauguración de este torneo, que se celebra del 6 al 15 de noviembre con cupos para los Juegos Panamericanos de Lima 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

En el acto inaugural se celebró la ceremonia de las arenas en la que los abanderados depositaron un poco de la arena de sus países.

El presidente de la ISA, Fernando Aguerre, recordó la evolución de este deporte al señalar que en la misma playa de Punta Rocas se celebró en 1965 el segundo mundial de la historia.

El de este año es "el tercer ciclo olímpico para el surf, rumbo a Los Ángeles 2028".

En este certamen, el mejor equipo de cada género obtendrá, cada uno, una cuota para su Comité Olímpico Nacional para los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles.

En la última edición, celebrada en 2025 en El Salvador, los títulos individuales fueron para el australiano Dane Henry y la española Janire González-Etxabarri, mientras que en la clasificación por equipos Australia se colgó el oro, Perú la plata y España el bronce.

Seis medallistas olímpicos procedentes de Estados Unidos, Australia, Brasil y Francia parten como principales países favoritos, entre los que se encuentran el brasileño Italo Ferreira (oro en Tokio 2020); la estadounidense Carissa Moore (cinco veces campeona mundial y oro en Tokio 2020) y el francés Kauli Vaast (oro en París 2024).

También destaca la Francesa Johanne Defay (bronce en París 2024); el australiano Jack Robinson (plata en París 2024); y el japonés Kanoa Igarashi (plata en Tokio 2020).