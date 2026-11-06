ABC
6 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Negocios
ABC TV de 17:00:00 a 17:59:00
Ver ABC TV
Ancho Perfil
ABC Cardinal AM de 16:00 a 17:59
Escuchar ABC AM
Vitaminas
ABC FM 15:00 a 17:59
Escuchar ABC FM
ABC Negocios
ABC TV de 17:00:00 a 17:59:00
Ver ABC TV
34º
Ahora
ver más
34º
Ahora
HOY
Min
20º
Máx
34º
undefined 2026-11-07
Min
17º
Máx
29º
undefined 2026-11-08
Min
14º
Máx
25º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
27º
undefined 2026-11-10
Min
17º
Máx
30º
undefined 2026-11-11
Min
20º
Máx
32º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.200
Venta
6.720
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Polideportivo
06 de noviembre de 2026 - 16:55

Moesha Johnson gana oro y la española de Valdés es cuarta en Mundial de Aguas Abiertas

Imagen sin descripción

Cancún (México), 6 nov (EFE).- La australiana Moesha Johnson, plata en París 2024, ganó este viernes la medalla de oro en la prueba de 10 kilómetros en la Copa Mundial de Aguas Abiertas que se lleva a cabo en Playa Langosta, en Cancún, Quintana Roo, competencia en la que la española María de Valdés terminó en la cuarta posición.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Johnson, número uno en la clasificación mundial, terminó la prueba con tiempo de 2h03:31.20; la medalla de plata fue para la japonesa Airi Ebina, tercera del orbe, quien detuvo el cronómetro en 2h03:44.40; y el bronce se lo colgó Ginevra Taddeucci, con 2h03:47.90.

María de Valdés, quien hasta la última de las seis vueltas en el circuito ocupaba la tercera posición, perdió energía y concluyó la prueba con 2h03:53.10.

La también española Angela Martínez Guillen terminó en la sexta posición con 2h05:04.10; su compatriota Candela Sánchez Lora fue duodécima, con 2h05:28.90.

En la categoría masculina el alemán Florian Wellbrock, campeón olímpico en Tokio 2020, obtuvo la medalla de oro en los 10 kilómetros.

Wellbrock, de 29 años, triunfó con un tiempo de 1h53:55.80, por delante del italiano Domenico Acerenza, veterano de 31 años, quien detuvo el cronómetro en 1h53:58.50, para quedarse con la plata; y del húngaro Dávid Betlehem, número uno en la clasificación mundial, quien se colgó el bronce con un tiempo de 1h53:58.70.

Florian, noveno del orbe, demostró que aún es dominante en las aguas abiertas en las que además de su presea áurea en los 10 kilómetros en Tokio tiene medallas de oro como Campeón Mundial en Gwangju 2019, Fukuoka 2023 y Singapur 2025.

Entre los latinoamericanos, el brasileño Vencedor Moreno, de 19 años, fue el mejor ubicado. Terminó en la séptima posición, con 1h54:05.40; en la novena plaza se colocó el argentino Lucas Ezequiel Alba, con 1h54:10.30.

Paulo Strehlke, promesa mexicana de 20 años, acabó undécimo, con tiempo de 1h54:10.70.

Esta fecha abre la temporada 2026-2027 de World Aquatics, el organismo rector de los deportes acuáticos a nivel internacional; luego de esta parada, el circuito seguirá el 19 y 20 de marzo del próximo año en Somabay, Egipto; y el 23 y 24 de abril en una sede aún por definir.

Lo
más leído
del día

01
Economía
Ueno Bank: incautan yate de lujo y avioneta de Miguel Vázquez
Ver más
02
Política
Visible cambio de postura de Peña sobre plazos en juicio político
Ver más
03
Nacionales
¿La maldición del Caprice blanco? Los presidentes de Paraguay que no lo usaron y no terminaron su mandato
Ver más
04
Política
Así reaccionan los países de la región ante el juicio político a Santiago Peña
Ver más
05
Economía
BCP pone a circular el nuevo billete de G. 100.000: qué cambia y qué pasa con el anterior
Ver más

Te puede interesar