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Polideportivo
06 de noviembre de 2026 - 18:40

Sainz dice que no le importa ser "piloto probador" si ayuda a Williams a mejorar el coche

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São Paulo, 6 nov (EFE).- El español Carlos Sainz afirmó este viernes que afronta el tramo final de la temporada de Fórmula 1 con el objetivo de experimentar y acumular aprendizajes para ayudar a Williams a preparar el monoplaza del próximo curso, hasta el punto de asegurar que no le preocupa sacrificar resultados en las cuatro carreras que restan.

Por EFE
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"Cuando ya no hay nada por lo que luchar, siempre puedes aprender cosas realizando pruebas importantes. Así que, durante este tramo final del año, es casi como si estuviera ejerciendo de piloto probador", señaló tras los entrenamientos libres del Gran Premio de São Paulo, el vigésimo de la temporada.

Sainz explicó que Williams está aprovechando esta fase del campeonato para realizar pruebas de reglajes y experimentos que permitan conocer mejor el comportamiento del monoplaza y mejorar la correlación entre los datos del simulador y lo que sucede en pista.

El piloto español terminó decimoséptimo durante la segunda sesión de entrenamientos libres en Interlagos a casi dos segundos (+1.979) del líder, Kimi Antonelli, y con un tiempo superior al minuto y doce segundos (1:12.742).

"No me importa terminar decimoquinto o decimoséptimo, sino cuánto puedo aprender yo y cuánto puede aprender el equipo para que tanto nosotros como el coche estemos en una mejor posición el próximo año", reflexionó.

El madrileño reconoció que la segunda sesión de entrenamientos libres fue complicada por las bajas temperaturas y la falta de agarre en los neumáticos delanteros, que facilitaba los bloqueos durante las frenadas.

"Me llevó algo de tiempo acostumbrarme a esas condiciones, pero después hice una vuelta aceptable con el neumático blando y una tanda larga también aceptable", valoró Sainz, que cedió su monoplaza al joven Luke Browning durante la primera sesión.

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