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Polideportivo
16 de noviembre de 2026 - 10:25

Granollers y Zeballos celebran haber mantenido su "esencia" en su estreno en Turín

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Turín (Italia), 16 nov (EFE).- El español Marcel Granollers y el argentino Horacio Zeballos celebraron este lunes su primera victoria en las Finales ATP contra la dupla italiana formada por Simone Bolelli e Andrea Vavassori, un triunfo ante jugadores "muy agresivos y potentes" a los que superaron manteniendo su "esencia".

Por EFE
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"Creo que todos los que estamos aquí somos candidatos, obviamente, a ganar. Somos las ocho mejores parejas del año, el nivel es muy alto. Sabemos que o jugamos como hemos jugado hoy o realmente no tienes opciones contra este tipo de equipos, pero muy contentos. Hemos jugado muy bien, muy sólidos desde el primer punto y muy contentos de empezar con una victoria", aseveró Granollers.

"Siempre manteniendo nuestra esencia, ¿no? Ellos son jugadores muy potentes, que son muy agresivos y, bueno, tenemos que en cierto modo igualar eso para que ellos se encuentren un poco más incómodos, pero bueno, creo que hemos estado trabajando toda la semana y hoy ha salido a la perfección", agregó después del partido a la prensa española, entre ellos EFE.

La dupla hispano-argentina comenzó con buen pie la conocida como Copa de Maestros con un doble 6-4 a los anfitriones, pareja a la que se enfrentó en la final del Masters 1000 de Roma, con victoria para los transalpinos, y en semifinales de Roland Garros, que cayó de lado del español y del argentino.

Es la séptima participación juntos en este torneo, una larga asociación deportiva que el catalán definió como "muy buena": "Tenemos ese fuego interno, esas ganas de jugar. Toda la semana hemos trabajado, vemos cómo intentamos mejorar. Creo que esa es la clave de que una pareja pueda durar, saber que el otro también da el máximo y este es un poco el secreto".

Zeballos, por su parte, aseveró sobre la victoria que es "una sensación muy linda" ganar un partido en este tipo de torneos.

"Es algo muy difícil de conseguir y lo hicimos con autoridad y eso está buenísimo, jugando de visitante", subrayó, al agregar que mantiene una relación muy positiva con Granollers, que tienen "objetivos parecidos" y que ambos confían el uno en el otro.

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