Esta competencia reunirá en Perú a 359 tiradores de 22 países, entre ellas las campeonas olímpicas de París 2024 Adriana Ruano (Guatemala) y Francisca Crovetto (Chile), además de la estadounidense Kim Rhode, ganadora de seis medallas olímpicas, tres de ellas de oro.

Igualmente, participarán los estadounidenses Sagen Maddalena, medallista de plata en rifle 50 metros tres posiciones en París 2024, y Conner Prince, subcampeón olímpico de skeet masculino.

Asimismo, participará el guatemalteco Jean Pierre Brol, ganador de la medalla de bronce en fosa masculino en la última cita olímpica.

El Campeonato de las Américas tendrá competiciones en las tres principales modalidades del tiro deportivo: rifle (carabina), pistola y escopeta, con pruebas individuales masculinas y femeninas, además de competencias por equipos mixtos.

Los deportistas competirán en distintas distancias y especialidades, como rifle de aire a 10 metros, rifle tres posiciones a 50 metros, pistola de aire a 10 metros, pistola a 25 metros y las pruebas de fosa y skeet.

En tanto, la delegación anfitriona tendrá 31 tiradores, entre ellos a Nicolás Pacheco, quien alcanzó el sexto lugar y obtuvo un diploma olímpico en París 2024, además de consagrarse tetracampeón suramericano en la modalidad de skeet.

Completan el equipo peruano Marko Carrillo, Daniella Borda, Kevin Altamirano, Annia Becerra y Alessandro de Souza, quienes llegan respaldados por importantes resultados internacionales, entre ellos las medallas conquistadas en los recientes Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

El campeonato permitirá poner nuevamente a prueba la infraestructura, las condiciones técnicas y la operatividad del Polígono de Tiro Las Palmas, escenario que albergó las competencias de esta disciplina durante los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y que volverá a ser protagonista en los de 2027.