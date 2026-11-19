“Por el Mundial de 2026 de hace unos meses se ajustó el terreno de juego y será el mismo que se ha utilizado desde entonces. No hubo necesidad de extender las medidas del campo como si pasó en Madrid y en Alemania”, afirmó Nick Pappas, encargado de superficies de la NFL.

Pappas estuvo atento este jueves a todos los detalles del césped del Estadio Azteca, que ya cuenta con las tareas pintadas y los postes colocados al final de cada una de las zonas de anotación.

En un recorrido por las instalaciones del recinto se constataron algunos de los cambios más significativos que preparó el estadio para este partido.

Los vestuarios están por fuera del recinto debido al mayor tamaño que necesitan los 53 jugadores por equipo para cada juego de la NFL.

Estos vestuarios conectan mediante un túnel prefabricado con la tribuna baja en cada uno de los costados del estadio hasta donde llegarán los elementos de 49ers y Vikings para bajar al terreno de juego, y aunque protegidos, pasarán a un costado de los aficionados de esas zonas.

Junto a Nick Pappas también estuvo presente Kesley Pietrangelo, directora de operaciones de eventos de la NFL.

Pietrangelo explicó que debido al tamaño del roster de cada equipo era imposible utilizar el nuevo túnel de acceso central que se ocupó durante la Copa del Mundo de la FIFA del verano pasado, para el ingreso al campo de las selecciones nacionales.

Durante el recorrido también se visitaron las cabinas, situadas en el segundo piso del estadio, desde donde los entrenadores asistentes, coordinadores ofensivos, defensivos y demás personal técnico de ambos equipos enviará instrucciones y jugadas al campo.

El primer partido de temporada regular que albergó el Estadio Azteca se remonta al 2005 cuando los Arizona Cardinals derrotaron por 31-14 a los 49ers, partido que impuso el récord de asistencia de aficionados a un juego internacional de la NFL con 103.467 seguidores.

La serie continuó en 2016 con el juego Raiders-Texans, en 2017 los Raiders repitieron ante los Patriots de Tom Brady.

Para 2019 los Kansas City Chiefs de Mahomes le ganaron a Los Angeles Chargers y en 2022 San Francisco se impuso 38-10 a los Cardinals.