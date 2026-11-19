Jepchirchir, de 33 años y ganadora del oro olímpico en 2021, fue suspendida provisionalmente en octubre después que unos análisis desvelaran trazas de EPO en unas muestras tomadas antes del maratón de Sídney (Australia), celebrado en agosto pasado y que ganó con un crono de 2h18:31.

La eritropoyetina (EPO) es una sustancia que puede mejorar el rendimiento deportivo al estimular la producción de glóbulos rojos y está prohibida en deportes de resistencia, como en este caso el maratón, por la Agencia Mundial Antidopaje.

Cuatro semanas después, la AIU confirmó la sanción de tres años a partir del 20 de octubre para Jepchirchir, que llegó a poseer el récord del mundo de medio maratón y atesora en su palmarés un oro olímpico en Tokio 2020 y cuatro victorias en los maratones 'majors' de Nueva York (2021), Boston (2022), Londres (2024) y este último de Sídney (2026).

Tras esta sanción, Jepchirchir ha sido descalificada del maratón de Sídney y, aunque tiene treinta días para apelaciones, la organización pretende otorgar el triunfo para la también keniana Irine Cheptai.

Además, la organización de los 'majors', el circuito de los ocho mejores maratones del mundo formado por Boston, Chicago y Nueva York (Estados Unidos), Londres (Inglaterra), Tokio (Japón), Berlín (Alemania), Ciudad del Cabo (Sudáfrica) y Sídney, ha emitido un comunicado por el que veta de por vida su presencia en cualquiera de esas ocho carreras.