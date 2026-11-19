El tenista de Atlanta se enfrentará el sábado al murciano, quien todavía tiene que jugar este viernes su tercer partido contra el italiano Flavio Cobolli.

El triunfo de Shelton ante Jódar este jueves por 7-6 (8) y 7-5 le acercó mucho a las semifinales, si bien dependía de que su rival directo por el segundo puesto de su grupo, Fils, perdiera al menos un set para que le salieran las cuentas.

Alcaraz se clasificó el miércoles matemáticamente como primero de grupo a falta de dicho partido después de arrollar en sus dos encuentros iniciales, con un doble 6-2 al estadounidense Frances Tiafoe y un 6-2, 6-4 al ruso Daniil Medvedev.

El de El Palmar, que se hizo en esta temporada con el Abierto de Australia, los torneos de Doha, Tokyo y Viena, y el Masters 1000 de París, disputa por cuarta vez consecutiva este torneo. En las tres anteriores participaciones, llegó a la final el año pasado, a la semifinal en 2023, y no superó la fase de grupos en 2024.

El español se une así al propio Zverev, que cerró su pase a semifinales como primero de forma matemática tras sus victorias ante el madrileño Rafael Jódar y el estadounidense Ben Shelton, ambos en dos sets.

Por su parte, Shelton llega, además de triunfar ante el tenista madrileño, de perder contra Zverev, número uno (6-2, 7-6 (4)) y de ganar a Fils (6-2, 3-6, 6-3).

El germano se enfrentará en la otra ronda de semifinales contra Tiafoe o Medvedev, a determinar en la jornada del viernes.