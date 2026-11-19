"Por el poco tiempo que he pasado con Juan Carlos, ya me ha quedado bastante claro qué tipo de persona es, cuál es su carácter, qué cosas le gustan y cuáles no, cuáles son sus principios innegociables en cuanto a la actitud, el tipo de competidor que eres y la manera en que te comportas en la pista", dijo en rueda de prensa tras eliminar al español Rafa Jódar de las Finales ATP de Turín en el tercer partido de fase de grupos.

"La razón por la que lo hemos incorporado es para aportar una filosofía diferente desde el punto de vista tenístico. Por la experiencia que tiene como entrenador y también como jugador. Pero creo que todavía puedo mejorar muchísimo en otras superficies, tanto técnica como tácticamente, con mis golpes de fondo", agregó.

Ferrero, que hace un año cortó su relación deportiva con Carlos Alcaraz tras más de siete años, se unirá como entrenador al equipo del tenista de Atlanta, del que también forma parte su padre, Bryan Shelton.

"Hay muchísimas cosas que coinciden con mi padre y con la forma en que me ha educado. Así que esa parte será fácil. Lo bueno es que, más allá del aspecto tenístico, creo que sus filosofías son similares en cuanto a la forma de entender el juego y al tipo de personas que son", explicó sobre la futura simbiosis entre su progenitor y su nuevo mentor.

"Creo que, como equipo, estamos muy abiertos a las ideas que él tiene y quiere aportar. Sí, por lo que he podido ver en este poco tiempo, creo que va a funcionar muy bien", concluyó.