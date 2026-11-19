En 2022, el teutón se dobló gravemente el tobillo derecho en medio de la semifinal de Roland Garros ante Rafael Nadal y tuvo que abandonar en silla de ruedas el encuentro, una lesión que marcó los últimos años de su carrera y que le aqueja ocasionalmente.

A final del partido que enfrentó este jueves al galo Fils, se llevó las manos a la articulación y finalizó con dolores en esa zona.

"El tobillo, por desgracia, es un tema que probablemente me acompañará hasta el final de mi carrera, debido a la lesión que sufrí hace cuatro años. De vez en cuando sucede, y no hay ninguna razón concreta por la que ocurra", afirmó ante un grupo reducido de medios, entre ellos EFE, desde el Inalpi Arena de Turín (Italia).

"No hay un movimiento específico que lo provoque. Pero sí, voy a hacer todo lo que esté en mi mano con mi fisioterapeuta y con mi equipo para estar listo el sábado y no tener dolor ese día", agregó.

El número 1 del ránking ATP, que ganó sus tres partidos de la también conocida como Copa de Maestros sin ceder ni un set, aseguró que no se someterá a pruebas médicas.

"Porque sé lo que es. No es nada extraordinario. Es, ya sabes, un tendón que pasa por encima de un hueso y que se desplazó cuando me rompí el tobillo. Así que simplemente es algo con lo que tengo que convivir", explicó.

El de Hamburgo espera en semifinales al ruso Daniil Medvedev o al estadounidense Frances Tiafoe, que juegan este viernes.

Sobre su victoria a Fils, el tenista recalcó que el partido fue "un gran ejemplo".

"Hoy he sentido que las cosas no me estaban saliendo bien desde el fondo de la pista, pero aun así he seguido haciendo lo mismo. He seguido siendo el jugador agresivo, sin dar un paso atrás ni permitir que mi rival pudiera jugar un poco más cómodo. Y voy a intentar seguir por ese camino", concluyó.