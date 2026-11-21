"Creo que será un partido interesante. Tengo la sensación de que, cuando he visto los partidos de Carlos contra 'Sascha', este es uno de los pocos jugadores a los que no le resulta fácil restar", dijo tras caer ante el germano, en declaraciones a un grupo reducido de medios, entre ellos EFE, desde el Inalpi Arena de Turín (Italia).

"Así que será interesante ver cómo consigue contrarrestar su saque. Ya veremos; que gane el mejor", agregó.

El de Moscú, que perdió en dos sets (7-6 (0) y 6-4), valoró que su rival "logró mantenerse firme en los intercambios y ejercer cierta presión".

"Cometí un par de errores, él defendió bien en un par de ocasiones y, en el último punto, decidí arriesgar", subrayó.

"Y mira, a veces gano yo y otras veces gana él", concluyó, sobre un contrincante al que se enfrentó anteriormente en 22 ocasiones, con un resultado favorable de 14-8 para el ruso, sin tener en cuenta el duelo de este sábado.

Se despide del torneo, que conquistó en 2020, tras disputar su séptima participación y cosechar dos victorias -contra Flavio Cobolli y Frances Tiafoe- y dos derrotas, ante Carlos Alcaraz y la de hoy frente a Zverev.