Segunda ha sido la etíope Wosane Asefa Mangitsu y tercera su compatriota Asefu Abreha.

La prueba femenina arrancó con las atletas africanas tomando la iniciativa y con la italiana Nadia Battocletti siguiendo de cerca sus movimientos.

La transalpina llegó incluso a situarse al frente del grupo, aunque en el primer paso por meta fue Francine Niyomukunzi quien encabezó la carrera, seguida de Cherop y Battocletti.

Al término de la segunda vuelta, nueve atletas mantenían sus opciones de victoria, mientras un grupo de españolas trataba de reducir las diferencias. Carolina Robles, Iraia Prieto y Carla Gallardo consiguieron contactar momentáneamente con las favoritas, aunque el fuerte ritmo impuesto por las africanas volvió a abrir una brecha.

Battocletti intentó entonces controlar la velocidad de la prueba, buscando una carrera más táctica que favoreciera sus posibilidades en los kilómetros finales.

Sin embargo, las africanas no estaban dispuestas a facilitarle el triunfo y, cuando únicamente cinco corredoras permanecían en cabeza, cuatro africanas y la italiana, endurecieron el ritmo para descolgar a una de las grandes favoritas.

En los últimos compases, Asefu Abreha tomó la iniciativa con una fuerte aceleración que parecía encaminarla hacia la victoria, pero Cherop respondió con un cambio de velocidad definitivo en la recta de meta para adjudicarse el triunfo en el circuito burgalés.