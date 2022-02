“Sería un error perseguir el número uno, esa época ya pasó”

Rafael Nadal debutó con triunfo en el Abierto Mexicano: el español derrotó por 6-3 y 6-2 a Denis Kudla y clasificó a los octavos del certamen. En la conferencia, el español fue consultado por el resto de la temporada y, también por el puesto número uno del ranking ATP. “Creo que esa época pasó para mí, desgraciadamente, de alguna manera mis problemas físicos me privaron de poder terminar algún año más en mi carrera como el número uno”, expresó el balear.

“Durante algún tiempo sentí que estaba listo para ser el número uno, pero el físico no me lo permitió... al día de hoy mis objetivos son otros, no voy a perseguir en ningún caso ese objetivo, creo que sería un error perseguirlo”, añadió Nadal. El campeón del Abierto de Australia 2022 y el más ganador de Grand Slam (21) fue número 1 del mundo por primera vez el 18 de agosto de 2008 y, por última ocasión, el 20 de enero de 2020.

“Me siguen preguntando ‘¿vas a reducir más el calendario?’ y yo digo ‘si lo reduzco más dejo de ser tenista’, esa es la realidad porque llevo años jugando muy poquito y al final a lo que nos dedicamos es jugar tenis y, si se puede, pues intentamos jugar donde nos apetece, donde nos gusta y más a estas altura de mi carrera y este (el Abierto Mexicano en Acapulco) es uno de los lugares en los que históricamente tuve buenas sensaciones”, puntualizó.

Con relación al favoritismo en el torneo azteca, con sede en Acapulco, el tenista mencionó que: “Yo nunca me consideré o pensé tanto, siempre intenté hacerme camino respetando al máximo a cada rival y sin ir tan lejos. Al final hoy he jugado contra Kudla y mi objetivo era este partido, mañana (miércoles) será (Stefan) Koslov (en segunda ronda) y mi objetivo será ese, y a partir de ahí, pues ir construyendo las cosas día a día”.