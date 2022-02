Nadal considera merecida la expulsión de Zverev y respalda a la ATP

“Tengo una buena relación con Alexander, pero al final creo que se merece la sanción. No se puede actuar de esta manera, yo creo que él es consciente de ello”, dijo Nadal el miércoles en conferencia de prensa tras vencer al estadounidense Stefan Kozlov en la segunda ronda.

Nadal consideró que la actitud agresiva de Zverev con los golpes de raqueta a la silla del juez y los reclamos tras la derrota de su partido del martes en el torneo de dobles “es una excepción, no es algo que ‘Sascha’ acostumbre hacer”.

Asimismo, ‘la Fiera de Manacor’ lamentó el impacto de las acciones de Zverev como personaje público y su potencial efecto a nivel global. “Desgraciadamente, la imagen de ayer de Alexander está en el mundo y con las redes sociales todo corre como la pólvora, al final hay millones de niños que están desarrollando su actitud y nosotros debemos mostrar un mínimo de respeto e intentar ser un ejemplo”, dijo Nadal.

Nadal también expuso su postura personal ante este tipo de manifestaciones en las canchas de tenis: “Yo entiendo la frustración, entiendo que en un momento por un arrebato se pueda romper una raqueta; no lo critico más de la cuenta, pero no me gusta porque he sido educado de otra manera”.

Rafa también se mostró alineado con la decisión de la ATP de haber expulsado a Alexander; consideró que una sanción inmediata puede resultar ejemplar para todos los tenistas del circuito.

“Es lógico que la organización que rige nuestro deporte se haga respetar y haga respetar a los jueces de silla y al deporte en general. Se tiene que parar ese tipo de actitudes que últimamente se ponen un poquito más de moda. Al final espero que esto sirva de aprendizaje para él y para otros jóvenes que pierden un poquito los nervios en la pista”, expuso el tenista de 35 años.

El español, número 5 del mundo, espera que la sanción para el alemán (3/ATP) no sea “muy severa” , confió en que aprendió la lección tras haber leído sus disculpas y dijo que “hay que perdonarle”.

“He leído su comunicado y creo que lo refleja todo muy bien; para mí es un paso positivo hacia adelante que lo reconozca, que se disculpe y que piense que eso va a servir para que no lo vuelva a hacer”, apuntó Nadal. El tenista español resumió que, “como amante del deporte entiendo que acciones así no se pueden permitir; el deporte tiene que mantener unos valores positivos”.

Postura de los organizadores

Por su lado, Raúl Zurutuza, director general del Abierto Mexicano, subrayó que la decisión de expulsar a Zverev recayó exclusivamente en la ATP y no en los organizadores del torneo de Acapulco.

“El reglamento lo dicta la ATP”, dijo Zurutuza en conferencia de prensa y detalló que “el supervisor es quien toma la decisión final. Nosotros acatamos lo que ellos decidan”.

Zurutuza comentó que tuvo un acercamiento con Zverev quien ha estado muy vinculado a la historia reciente del torneo, de hecho era el campeón defensor. “Fue muy triste su reacción y hay que asumir la consecuencia de los actos. Le dije que sentíamos mucho lo que pasó y le reiteramos que ésta es su casa, él ha sido increíblemente solidario con el torneo desde que empezó su carrera y ahora nos toca a nosotros apoyar a alguien que tuvo un muy mal momento”, expresó Zurutuza.