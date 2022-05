Delbonis y Garín llevan al tenis sudamericano a 2ª ronda en Roland Garros

Tras el 3-2 con el que acabó el partido el lunes por la noche, cuando se suspendió por la lluvia, Garín, que en unos días cumplirá 26 años, rompió el saque de su rival, que le había derrotado en su único enfrentamiento precedente (en Cincinatti en 2021), y se colocó con un 4-2 favorable, pero en los momentos decisivos le falló su servicio y acabó perdiendo el primer parcial (5-7).

El tenista chileno, no obstante, reaccionó bien y se apuntó fácilmente los tres siguientes sets, el segundo y tercero de manera fácil (6-1 y 6-2), mostrándose demoledor con el resto y efectivo con su servicio, y en el cuarto con alguna dificultad más, ya que Paul mejoró su servicio (6-3).

“Ha sido bastante complicado de gestionar. Ayer estábamos aquí a las 10 de la mañana y tuvimos que esperar hasta las 10 de la noche. Un día muy largo para acabar jugando cinco juegos”, explicó Garín en conferencia de prensa.

Por su parte, Delbonis cimentó su triunfo por 6-1, 7-6 (7/1) y 6-2, en un servicio muy efectivo, ganando con su primer servicio el 71% de los puntos, que le permitió además resolver las situaciones dificultosas, con seis bolas de ‘break’ salvadas de las nueve que dispuso el jugador francés.

“Estuve muy sólido en el primer set, pero después me puse un poco nervioso en el segundo. Adrian comenzó a golpear más fuerte y tenía el apoyo del público, pero al ganar ese set, que fue muy duro también mentalmente, estaba en la buena vía para ganar el tercero y el partido”, resumió Delbonis.

En segunda ronda, Delbonis tendrá un rival de envergadura, el ruso Andrey Rublev (N.7).

“Él es el favorito, eso está claro. Quiero salir a la cancha a disfrutar del partido y mejorar mi juego”, aseguró el veterano tenista argentino, que en octubre cumplirá 33 años y que cuenta con unos octavos de final, en la edición de 2021, como mejor resultado en Roland Garros, que a su vez es el mejor en un Grand Slam.

Sin partido contra Djokovic

No lograron el pase a segunda ronda los argentinos Facundo Bagnis y Federico Coria. Bagnis (N.103) no tuvo opción alguna frente a Daniil Medvedev, pese a que la arcilla no es la superficie favorita del número 2 mundial, que hasta el año pasado había saldado todas sus participaciones en París con una eliminación en primera ronda.

Pero Medvedev jugó muy sólido, conectando 35 golpes ganadores y rompiendo ocho veces el servicio del argentino, que lució un aparatoso vendaje en su pierna derecha.

“Traté de dar lo mejor, pero no estoy en mi mejor forma. Tengo un problema en la pierna desde hace una semana”, admitió Bagnis, 32 años, en conferencia de prensa, admitiendo que pensó que ni siquiera iba a poder jugar ya que en el calentamiento los dolores fueron muy fuertes.

Por su parte, Coria (N.54) se quedó sin la posibilidad de enfrentarse en segunda ronda al número 1 mundial Novak Djokovic tras perder contra el eslovaco Alex Molcan (N.38) por 6-3, 6-4, 3-6 y 6-3 en 3h05 de juego.