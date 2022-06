Derrota y adiós final: Cepede jugó Wimbledon por última vez

Verónica Cepede compitió por última vez en Wimbledon. La paraguaya había anunciado el domingo que este año colgaba la raqueta, exactamente después de los Juegos Odesur Asunción 2022. Dos días después de la publicación en Instagram, la tenista debutó en una nueva edición del Grand Slam sobre césped, pero en el primer partido de la qualy, dijo adiós.

Lea más: Verónica Cepede anunció el retiro: será después de Asunción 2022

Cepede enfrentó a la surcoreana Jan Su-jeong, quien en el court 5 de All England Lawn Tennis and Croquet Club derrotó a la guaraní por 7-6 y 6-1 en una hora y 43 minutos de partido. “Como pro me despido de vos en Wimbledon cierro una hermosa etapa en mi vida que nunca voy a olvidar para empezar con otra etapa que ojalá venga cargada de cosas buenas”, escribió.

“Agradecer al COP @coparaguay a la APT @aptenis.py y SND @snd_py por estos años de apoyo. Y agradecer de corazón a todos mis fans que me siguieron, apoyaron y tiraron buena onda a lo largo de mi carrera. Los quiero. Me despido oficialmente en casa Asu2022″, finalizó Cepede, quien jugará en octubre para despedir la carrera.