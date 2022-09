Alcaraz: “Todavía no asimilo la magnitud de lo que hecho”

Alcaraz atendió a EFE en un ático en su hotel en pleno centro de Nueva York y repasó la hazaña lograda este domingo en la final contra el noruego Casper Ruud, en el que cumplió el sueño que tenía “desde niño” de ser número uno del ránking y de colgar en sus vitrinas el primer ‘grande’, consciente de la presión que esto conlleva y decidido a ir a por más.

Pregunta: ¿Ha podido dormir anoche? ¿Ha logrado darse cuenta de lo que ha conseguido?

He podido descansar, llevaba unos días que he estado durmiendo poco y no he podido descansar lo que me gustaría.Obviamente muchas emociones, sinceramente todavía no asimilo lo que hecho ni la magnitud que tiene.

P: Es el número uno más joven de siempre. ¿Esperaba conseguir este objetivo con esta edad?

Sinceramente no me hubiera imaginado que hubiera llegado a ser el número uno del mundo más joven de la historia, es increíble, es algo con el que he soñado desde que empecé a jugar al tenis y es algo por el que he trabajado mucho para llegar hasta aquí. A la vez sí que me sorprende.

P: Su grito ‘Estoy hecho un toro’, tras salvar bola de partido en cuartos contra Jannik Sinner, marcó un momento clave de su torneo.¿Cómo le salió?

Fue algo del momento, que me salió de dentro, me salió solo en ese momento. Sí que es verdad que los mensajes positivos en un momento tan importante son clave y en un momento así, que fue en el cuarto set, después de un partido tan exigente, tan largo, decirte que está bien, que estás para aguantar más, es positivo, muy positivo para ti. Saber que vas a aguantar más tiempo, más puntos largos. Es algo que me salió dentro. Soy un chico eufórico que le salen cosas muy de dentro.

P: Su entrenador, Juan Carlos Ferrero, dijo que usted está al 60 % de su potencial. ¿Quién es el más exigente entre los dos?

Los dos somos exigentes, yo conmigo mismo y él para mí. Te diría que él es más exigente, lo es en todo, en la pista y fuera de pista.

P: ¿Cuál va a ser el desafío más complicado ahora mismo?

Mantener esa presión de jugar como número uno, como ganador de ‘Grand Slam’, creo que va a ser complicado, pero vamos a mostrar serenidad en ese aspecto, vamos a intentar mostrar lo que vengo haciendo y disfrutar como vengo haciendo. Ya veremos qué pasa, pero el objetivo es mantenerme.

P: Usted ha dicho que quiere ser como los ‘tres grandes’, Rafa Nadal, el suizo Roger Federer y el serbio Novak Djokovic. ¿Qué se necesita para ser como ellos?

Constancia. El ser capaces de mantenerse constantes durante 20 años ganándolo todo, peleando por el número uno. Eso es lo que me han transmitido, es lo que yo quiero. Ser como ellos, y ser constante.

P: Ha demostrado ser muy fuerte a nivel mental. ¿Qué importancia tiene el trabajo que realiza con su psicóloga en este sentido?

He trabajado bastante, sí que es verdad que a veces no tienes tanto tiempo como para tener muchas charlas, pero sí que he trabajado muy bien con mi psicóloga. Sinceramente el cambio que he pegado mentalmente ha sido gracias a ella también. Es algo muy importante, en el todos los deportistas tienen que hacer hincapié.

P: Usted está muy orgulloso de su origen, de El Palmar y de Murcia. ¿Qué mensaje tiene para su familia, amigos y para sus aficionados?

Gracias a todo el mundo, que me han estado apoyando desde que era pequeño, todos mis amigos, mis vecinos, toda la gente. Que sepáis que voy a ser el mismo chico de siempre, que habéis conocido desde siempre y espero que sea el primer (grande) de muchos.

P: Este Abierto de Estados Unidos ha sido un triunfo del tenis español. ¿Qué es lo que hace tan especiales a los jugadores españoles?

Siempre lo he dicho, el tiempo que tenemos es bueno para entrenar, la comida es muy buena, el ambiente de España para mí es espectacular, y yo creo que tenemos buenos entrenadores, buenas instalaciones, buenos jugadores para poder entrenar.