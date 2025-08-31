Sinner y Swiatek sufren en tercera ronda, Zverev eliminado y Munar debuta en octavos

Sinner, número 1 del mundo y defensor del título en Nueva York, necesitó 3 horas y 12 minutos para doblegar al canadiense Denis Shapovalov (n.29) por 5-7, 6-4, 6-3 y 6-3.

"Sabía que hoy tenía que jugar a un nivel muy, muy alto, así que estoy muy contento de haber logrado la victoria. Él comenzó muy bien, así que solo traté de mantenerme concentrado y de anticiparme a lo que venía", dijo Sinner.

La victoria de este sábado fue la número 24 consecutiva en pistas rápidas de 'Grand Slam' de Sinner, que en octavos de final se enfrentará al ganador del partido entre el estadounidense Tommy Paul (n.14) y el kazajo Alexander Bublik (n.24).

También sufrió Iga Swiatek, número 2 del mundo, para doblegar a la rusa Anna Kalinskaya (número 29) por 7-6(2) y 6-4 en una hora y 56 minutos de partido.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Swiatek sobrevivió a cuatro pelotas en el primer set y levantó un 5-1 en contra. "Ya sentía que no tenía nada que perder, porque estaba perdiendo mal, así que al final fui a por ello. ¿Qué más podía hacer?", dijo la polaca, campeona en Nueva York en 2022, al finalizar el partido.

Por su parte, la japonesa Naomi Osaka, campeona en 2018 y 2020 y actual 24 del mundo, accedió a unos octavos de final de un 'Grand Slam' por primera vez desde 2021, cuando conquistó el Abierto de Australia.

Osaka, que se deshizo de la australiana Daria Kasatkina (n.15) por 6-0, 4-6 y 6-3 en una hora y 44 minutos, se medirá en octavos de final a la estadounidense Coco Gauff (3 del mundo), campeona en Nueva York en 2023.

"Ha sido un camino muy largo, pero me alegra estar ahora aquí. Sinceramente, mientras jugaba eso no estaba en mi cabeza", dijo Osaka después del partido en declaraciones a pie de pista. "Solo intentaba repetirme que me mantuviera tranquila. Hoy estaba muy nerviosa, temblorosa", añadió.

El alemán Alexander Zverev, número 3 del mundo, cayó eliminado a manos del canadiense Félix Auger-Aliassime (número 27) por 4-6, 7-6(7), 6-4 y 6-4 en 3 horas y 48 minutos de juego.

La eliminación de Zverev supone el mayor batacazo de Abierto de Estados Unidos al cierre de la tercera ronda. Con la excepción de Zverev, los cuatro primeros del mundo, tanto en la ATP como en la WTA, están en los octavos de final.

"Fue un comienzo nervioso durante los primeros juegos. Después, el partido se volvió bastante intenso y casi perfecto. Pero 'Sascha' seguía sacando de manera increíble, así que fue muy difícil lograr un 'break'", explicó Auger-Aliassime.

El español Jaume Munar, que este verano en Wimbledon se clasificó por primera vez en su carrera a una tercera ronda de 'Grand Slam', rompió este sábado con ahora otra barrera al avanzar a los octavos de final en Nueva York.

Munar, actual 44 del mundo, derrotó al belga Zizou Bergs (n. 48) por 6-1, 6-4 y 6-4 en dos horas y 9 minutos de partido. El mallorquín se asegura escalar al número 37 de la ATP una vez finalice torneo, la mejor posición del escalafón en su carrera.

"Fui 52 cuando tenía 22 o 23 años, en 2019, y durante muchos años he estado luchando entre los puestos 80, 70 o 60. Así que esperaba con ganas llegar hasta aquí. Una vez que lo logré, claro que sigo buscando más y más", dijo.

En octavos de final, se enfrentará al italiano Lorenzo Musetti, 10 del mundo. Munar lidera con 4-1 el histórico entre ambos.