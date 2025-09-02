El sueño de Venus Williams y Leylah Fernández termina en cuartos de final

Williams y Fernández claudicaron por 6-1 y 6-2 en 55 minutos ante la estadounidense Taylor Townsend y la checa Katerina Siniakova, números 1 y 2 del mundo en el ranking de dobles femenino, campeonas en Australia 2025 y Wimbledon 2024.

Williams y Fernández se inscribieron en el torneo tras recibir una invitación 'wild card' de última hora y se plantaron contra todo pronóstico en cuartos de final, conquistando los corazones del público, que llenó los estadios en cada uno de sus partidos.

La mayor de las Williams, a sus 45 años, logró en este torneo de dobles junto a Fernández sus mejores resultados desde que regresó por sorpresa al circuito este verano. Williams ha competido en los torneos de Washington, Cincinnati y Nueva York.