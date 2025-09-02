Tenis

El sueño de Venus Williams y Leylah Fernández termina en cuartos de final

Nueva York, 2 sep (EFE).- La estadounidense Venus Williams y la canadiense Leylah Fernández, la pareja de moda del dobles en el Abierto de Estados Unidos, quedaron eliminadas este martes en los cuartos de final.

Por EFE
02 de septiembre de 2025 - 19:55
Williams y Fernández claudicaron por 6-1 y 6-2 en 55 minutos ante la estadounidense Taylor Townsend y la checa Katerina Siniakova, números 1 y 2 del mundo en el ranking de dobles femenino, campeonas en Australia 2025 y Wimbledon 2024.

Williams y Fernández se inscribieron en el torneo tras recibir una invitación 'wild card' de última hora y se plantaron contra todo pronóstico en cuartos de final, conquistando los corazones del público, que llenó los estadios en cada uno de sus partidos.

La mayor de las Williams, a sus 45 años, logró en este torneo de dobles junto a Fernández sus mejores resultados desde que regresó por sorpresa al circuito este verano. Williams ha competido en los torneos de Washington, Cincinnati y Nueva York.

