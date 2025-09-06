Bosnia-Herzegovina se adapta a la altitud de Quito para la serie contra Ecuador

"Como cada partido de Copa Davis será un duelo difícil. Jugamos de visitantes y los ecuatorianos tienen la ventaja de la localía y de condiciones en las que nunca hemos jugado (altitud). Por eso llegamos antes, para prepararnos lo mejor posible", destacó Damir Dzumhur, raqueta número uno del equipo.

Dzumhur dijo que tenía claro que "la altitud, aquí es muy complicada" y que "no es fácil adaptarse", por lo que necesitarán algunos días más. "Hasta ahora todo va bien", indicó.

En ese mismo sentido se pronunció Zoran Zrnic, capitán del equipo visitante, quien aseguró que tienen "tiempo suficiente" para prepararse.

"Respetamos mucho al equipo anfitrión. En la primera ronda suele haber favoritos, pero nosotros asumiremos el liderazgo", aseguró en declaraciones a la Federación Ecuatoriana de Tenis (FET).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Ecuador y Bosnia-Herzegovina se enfrentarán en las canchas del club Rancho San Francisco los días 13 y 14 de septiembre, para lo que empezaron a entrenarse desde este sábado.

El equipo visitante dispondrá de Dzumhur, número 61 del ranking de la Asociación de Tenis Profesional (ATP), y también tendrá a Nerman Fatic (233), Andrej Nedic (355), Mirza Basic (556) y Tomislav Brkic.

El sorteo de los partidos se realizará el viernes 12 de septiembre en el salón La Silla del club Rancho San Francisco.

El sábado 13 de septiembre la jornada iniciará a las 11.00 horas local (16.00 GMT) con dos partidos de singles.

El domingo los enfrentamientos comenzarán desde las 10.00 horas local (15.00 GMT), con el partido de dobles y luego dos singles.

Los países ganadores del Grupo Mundial I jugarán la primera ronda de los Qualifiers en febrero de 2026, comenzando la próxima temporada con la posibilidad de ganar el título de la Copa Davis a finales de año.

Las naciones perdedoras del Grupo Mundial I y las ganadoras del Grupo Mundial II competirán en los play-offs del Grupo Mundial I en 2026.