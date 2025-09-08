Adolfo Daniel Vallejo: “El primer set definió el partido”

Adolfo Daniel Vallejo festejó el fin de semana el cuarto título profesional de la carrera. El paraguayo de 21 años derrotó 6-1 y 6-2 al argentino Fernando Cavallo y conquistó el M25 de Mar del Plata, certamen del Circuito Mundial de la Federación Internacional de Tenis (ITF por sus siglas en inglés). “Fue demasiado cerrado”, expresó el tenista al finalizar el partido en el Club Náutico.

“Pudo ser para cualquiera. Cada punto fue una guerra y fui yo quien pudo estar más solido en ese momento”, analizó Vallejo a DeporTV. “Tranquilamente podía ser para él. Al comienzo estaba cuatro a uno, Después se emparejó demasiado y pudo ser para cualquiera. Creo que ese primer set definió mucho el partido, pero fue muy cerrado”, añadió el jugador número 271 del ránking ATP.

Adolfo Daniel Vallejo, a la Copa Davis

Adolfo Daniel Vallejo disputa el 12 y 13 de setiembre la primera ronda del Grupo Mundial II frente a Pakistán. “Voy a estar compitiendo la semana que viene la Copa Davis en mi casa, en Paraguay”, comentó la raqueta uno de nuestro país, que integra la selección paraguaya junto a Hernando Escurra, Santino Núñez y Martín Vergara. El equipo es capitaneado por Paulo Carvallo.