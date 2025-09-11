Andy Murray apunta en un futuro a disputar la fase previa regional del British Open

"No tengo ambiciones de jugar. Quiero intentar jugar en la previa regional en algún momento. Sería divertido si llegas a ese nivel, pero no creo que tenga ninguna posibilidad de clasificarme", apuntó durante el BMW PGA Championship Pro-Am, celebrado este miércoles en Wentworth.

Murray, de 38 años, que practica golf hasta cuatro veces por semana y que quiere bajar su hándicap hasta 'scratch', es decir, tener cero o menos, insistió en que su objetivo es disfrutar de la competición y del componente competitivo que le recuerda al tenis.

El escocés ya tiene confirmada su participación en el Alfred Dunhill Links Championship, del 2 al 5 de octubre en su país, un evento que cumple 40 años y que combina golf profesional con el formato por equipos junto a aficionados, además de contar con un fuerte componente benéfico

En la edición de Wimbledon de este año, el extenista compartió partido de golf con Carlos Alcaraz, con quien bromeó sobre un marcador empatado en sus duelos particulares.

Semanas después, el propio Murray reveló que se había llevado la partida de desempate, un resultado que el murciano, reciente vencedor del US Open, reconoció.