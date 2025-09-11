Tenis

Copa Davis: Paraguay ante Pakistán es la cita con el tenis

El equipo nacional de Copa Davis inicia este viernes su participación en el Grupo Mundial II del torneo de tenis por naciones, enfrentando a su similar de Pakistán, por el pasaporte a los play-off del Grupo Mundial I.

11 de septiembre de 2025 - 16:41
La clásica selfie de los jugadores y capitanes de Copa Davis, que enfrentan a Pakistán desde este viernes a las 16:00.
El court central “Víctor Manuel Pecci” del Club Internacional de Tenis (CIT) será el escenario desde las 16:00 del viernes para albergar la serie entre paraguayos y pakistaníes.

Paraguay viene se superar por W.O. (no presentación) a Siria en las Eliminatorias del Grupo Mundial II en febrero, mientras que Pakistán cedió en la misma instancia pero del Grupo Mundial I, ante Kasakistán (4-0).

Santino Núñez, el juvenil tenista paraguayo saluda a su rival de Copa Davis en el primer singles del viernes, el pakistaní Huzaifa Abdul Rehman (d).
El sorteo de los encuentros correspondientes a este tie se cumplió este jueves en la terraza del CIT, con presencia del árbitro general, el brasileño Rafael Snaider. También asistieron a la suerte del bolillero los capitanes de ambos equipos y los respectivos jugadores.

El juvenil Alex Santino Núñez Vera, medallista en los Juegos Panamericanos Junior, abrirá la jornada con el primer singles ante el número 1 de la visita, Huzaifa Abdul Rehman. El segundo punto lo disputarán el número 1 de Paraguay, Daniel Vallejo y el 2 de Pakistán, Muzammil Murtaza.

El dobles se juega el sábado desde las 15:00, seguidos de los singles restantes, para ambas jornadas con entrada libre y gratuita.

