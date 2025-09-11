Copa Davis: Paraguay ante Pakistán es la cita con el tenis

El court central “Víctor Manuel Pecci” del Club Internacional de Tenis (CIT) será el escenario desde las 16:00 del viernes para albergar la serie entre paraguayos y pakistaníes.
Paraguay viene se superar por W.O. (no presentación) a Siria en las Eliminatorias del Grupo Mundial II en febrero, mientras que Pakistán cedió en la misma instancia pero del Grupo Mundial I, ante Kasakistán (4-0).
El sorteo de los encuentros correspondientes a este tie se cumplió este jueves en la terraza del CIT, con presencia del árbitro general, el brasileño Rafael Snaider. También asistieron a la suerte del bolillero los capitanes de ambos equipos y los respectivos jugadores.
El juvenil Alex Santino Núñez Vera, medallista en los Juegos Panamericanos Junior, abrirá la jornada con el primer singles ante el número 1 de la visita, Huzaifa Abdul Rehman. El segundo punto lo disputarán el número 1 de Paraguay, Daniel Vallejo y el 2 de Pakistán, Muzammil Murtaza.
El dobles se juega el sábado desde las 15:00, seguidos de los singles restantes, para ambas jornadas con entrada libre y gratuita.