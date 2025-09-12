Canadá aventaja a Israel 2-0 en la eliminatoria de la Copa Davis que se juega sin público

En el primer partido del día, Gabriel Diallo, número 35 de la clasificación de la ATP, se impuso con facilidad por 6-1 y 6-2 al israelí Daniel Cukierman, 1.178 del mundo.

Diallo convirtió cuatro de los ocho puntos de ruptura con los que contó y consiguió un 85 % de primeros servicios para cimentar su control sobre Cukierman.

Tras el partido, el jugador canadiense declaró su satisfacción por su rendimiento.

"Estoy contento de haberme mantenido sereno, de apoyarme en mi saque y de haber jugado bien tras mi servicio. Creo que también tuve confianza al saber que estaba dentro de muchos de sus juegos de servicio con mis restos, lo que me permitió soltarme con mis saques a lo largo del partido”, explicó.

En el segundo encuentro del día, Liam Draxl (número 117 del mundo) se impuso a Orel Kimhi, el mejor jugador israelí en la eliminatoria y 787 de la clasificación mundial, por 7-6(5) y 6-4.

“Definitivamente empecé un poco nervioso. Lo acepté y traté de competir con mucha intensidad: fue realmente así de sencillo. Hice los intercambios bastante físicos y jugué a mi tipo de tenis. Estoy muy contento con cómo jugué después de sacudirme esos nervios al comienzo del partido”, dijo Draxl.

El sábado, la eliminatoria continuará con el partido de dobles entre Liam Draxl y Cleeve Harper contra Ofek Shimanov y Jordan Hasson.

En agosto, más de 400 personalidades canadienses del deporte habían solicitado la cancelación de la eliminatoria de tenis de la Copa Davis contra Israel en septiembre por "el genocidio" en la Franja de Gaza.

La federación canadiense se negó y anunció el 9 de septiembre que la eliminatoria del Grupo I de la Copa Davis se disputaría a puerta cerrada por "seguridad".

"La información recibida de las autoridades locales y las agencias de seguridad nacional, sumada a las interrupciones observadas en otros acontecimientos recientes, tanto en Canadá como a nivel internacional, indicaba un riesgo de interrupción significativa de este evento", informó la organización en un comunicado.

Pero tanto la Policía canadiense como los servicios de inteligencia del país han contradicho las declaraciones de la federación canadiense y aseguraron que no habían sido consultados por la organización ni ofrecieron ninguna evaluación de riesgos.

Hace dos días, grupos propalestinos afirmaron que habían planeado protestas durante la competición y que habían adquirido algunas entradas para los partidos.