España, Bélgica y República Checa completan el cartel de Bolonia

España, Bélgica y República Checa, junto Argentina, Alemania, Austria y Francia, que lograron el objetivo el sábado, se unen a Italia, anfitriona y vigente campeona, para las finales de la competición.

La selección española, la única en los siete duelos de las eliminatoria de clasificación que ganó como local, firmó una remontada sin precedentes en su historia. Nunca hasta ahora había dado la vuelta a una desventaja de 2-0. Esta vez, en Marbella, lo consiguió y selló su pasaporte a Bolonia.

Entre Pedro Martínez y Pablo Carreño sostuvieron a España en Marbella, Raphael Collignon sentenció para Bélgica y Jakub Mensik y Jiri Lehecka afianzaron a la República Checa, en los cara a cara de este domingo.

Seis de los siete supervivientes de estos clasificatorios lograron su objetivo a domicilio. No hubo un determinante factor ambiental, como antaño, y casi todos los locales quedaron eliminados. Solo España hizo valer la condición de local para dar la vuelta a su desventaja. Australia y Estados Unidos, que partían como favoritos, tendrán que jugar otra ronda el próximo año para volver a aspirar a la Ensaladera.

ESPAÑA ÚNICA LOCAL VENCEDORA, LOGRA EL MILAGRO

España, condicionada por la derrota en los primeros individuales del sábado, y sin margen de error, logró el 'milagro'. Tras las derrotas de Jaume Munar y Pablo Carreño, el dobles mantuvo con vida al conjunto de David Ferrer.

Después, el capitán español dio la responsabilidad a Pedro Martínez para el cuarto punto en detrimento de Munar. Le salió bien la estrategia y ganó el número uno danés, a Holger Rune por 6-1, 4-6 y 7-6(3). Y finalmente, Pablo Carreño redondeó la heroicidad de la Armada al imponerse a Elmer Moller por 6-2 y 6-3 y disfrutar de una jornada mágica.

Bélgica evitó al final la remontada de Australia en Sydney. El héroe del cuadro de Steve Darcis fue Raphael Collignon que ganó sus dos puntos individuales. Por primera vez ganó a un top ten al imponerse el sábado a Alex de Miñaur pero sobre todo consiguió para Bélgica el punto decisivo que frustró la remontada del conjunto de Lleyton Hewitt.

Y es que tras tener un 0-2 en contra el sábado, con las derrotas de De Miñaur y Thompson, se recuperó Australia el domingo. Rinky Hijikata y Thompson se impusieron en el dobles a Sander Gille y Jordan Vliegen por 6-2 y 7-5 y después Alex de Miñaur a Zizou Bergs por 6-2 y 7-5.

La eliminatoria, con empate a dos triunfos, quedó en manos del punto definitivo, del quinto. Y lo logró sorprendentemente Raphael Collignon, 91 del mundo y de 23 años, que ganó a Aleksandar Vukic por 6-7(5), 6-2 y 6-3 y llevó a Bélgica a las Finales de la Copa Davis.

REPÚBLICA CHECA SORPRENDE A ESTADOS UNIDOS

Más sorprendente aún fue la victoria de la República Checa en Delray Beach ante Estados Unidos que contó con el cuarto jugador del mundo, Taylor Fritz, en sus filas.

El choque, que acabó en tablas en la primera jornada con los partidos ganados por los números uno de cada equipo, Fritz ante Jakub Mensic (6-4 y 6-3) y de Jiri Lehecha contra Frances Tiafoe (6-3 y 6-2), quedó en manos del segundo día.

El partido de dobles, ganado por Austin Krajicek y Rajeev Ram ante Tomas MAchac y Jakub Mensik por 7-6(6), 5-7 y 6-4, dejó al equipo de Bob Bryan a un paso de la victoria. Pero el equipo checo tiró de orgullo y del talento de sus dos jugadores y dio la vuelta a la situación

Especialmente meritorio fue la victoria de Jiri Lehecka sobre Taylor Fritz por 6-4, 3-6 y 6-4. Después, Mensik completó la remontada y batió a Frances Tiafoe por 6-1 y 6-4.

La República Checa jugará las Finales y Estados Unidos se despidió.